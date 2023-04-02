أبرز الحواسيب المحمولة المناسبة للعمل عن بعد في عام 2023

مع ازدياد مجالات العمل عن بُعد في الوقت الحالي، أصبحت الحواسيب المحمولة القوية وذات المواصفات العالية أداة ضرورية للأفراد الذين يعملون من المنزل، فهي تساعد في تحسين تجربة العمل وزيادة الإنتاجية. ولأن هناك العديد من الخيارات المتاحة في الأسواق، فإن الاختيار الصحيح للحاسوب المحمول يمكن أن يكون تحديًا.

ولذلك، سنستعرض في هذا المقال أبرز الحواسيب المحمولة المناسبة للعمل عن بُعد في عام 2023، لمساعدتك في اختيار الحاسوب الذي يلبي احتياجاتك ويساعدك في أداء عملك بكفاءة:

1- حاسوب MacBook Air M2:

يتميز حاسوب MacBook Air M2 بعدة ميزات تجعله جهازًا مثاليًا للأشخاص الذين يعملون عن بُعد من المنزل، فهو يتمتع بالأداء العالي والفائق السرعة، بفضل شرائح M2 التي طورتها شركة آبل، مما يسمح للمستخدمين بتنفيذ المهام المعقدة بسرعة وكفاءة عالية.

يتميز هذا الحاسوب أيضًا بالوزن الخفيف، مما يسهل حمله ونقله من مكان إلى آخر، ويأتي بتصميم أنيق وأنحف من الطرز الأخرى. ويضم شاشة عالية الدقة وذات جودة عالية، مما يوفر صور وألوان واضحة وتفاصيل دقيقة، وهذا يسمح للمستخدمين بالعمل بكفاءة عالية خاصة في مجالات التصميم. وبفضل العمر الطويل للبطارية يمكن للمستخدمين العمل في حاسوب MacBook Air M2 لمدة 18 ساعة دون شحنه.

وفيما يتعلق بكاميرا الويب وميزات الصوت التي يحتاجها العاملين عن بُعد للتواصل مع الآخرين عبر مكالمات الفيديو، حسنت آبل دقة ووضوح كاميرا الويب في MacBook Air M2 إلى 1080 بكسل بدلًا من دقة 720 بكسل في طراز M1، بالإضافة إلى تحديث سماعات MacBook Air M2 لتوفير صوت أكثر وضوحًا وأعلى جودة.

يبدأ سعر حاسوب MacBook Air M2 من 1099 دولار.

2- حاسوب مايكروسوفت Surface Laptop Studio:

يجمع حاسوب مايكروسوفت (Surface Laptop Studio) بين ميزات الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية، ويُعد هذا الحاسوب من الأجهزة المتطورة والمبتكرة التي تتميز بالعديد من الميزات التي تجعله خيار مناسب للعاملين في مجال التصميم والكتابة وغيرها.

يتميز حاسوب (Surface Laptop Studio) بالتصميم المميز الذي يسمح للمستخدمين بتحويله إلى عدة أوضاع بحسب المهمة التي يرغبون في إنجازها، وهذه الأوضاع هي: وضع (Laptop Mode)، حيث يعمل تمامًا مثل أي حاسوب محمول آخر، والوضع الثاني هو (Stage Mode)، الذي يمكنك الانتقال إليه بسحب الشاشة إلى الأمام بحيث تقع مباشرةً فوق لوحة اللمس لاستخدامها مع الشاشة التي تعمل باللمس لإنجاز المهام بسرعة.



أما الوضع الثالث، فهو (Studio Mode)، الذي يحول حاسوب Surface Laptop Studio إلى جهاز لوحي بفضل المفصلات التي تدور بزاوية 360 درجة، ويمكن استخدامه مع قلم Surface Slim Pen من مايكروسوفت، للكتابة والرسم والتصميم وأداء المهام الأخرى بسلاسة.

يضم هذا الحاسوب شاشة عالية الدقة توفر ألوان واضحة، ويتمتع بأداء قوي. ويعمل بمعالج (11th Gen Intel Core H Series)، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 32 جيجابايت كحد أقصى، وهذا يعني أنه قادر على تشغيل العديد من التطبيقات بشكل سلس وفعال.

يبدأ سعر حاسوب Microsoft Surface Laptop Studio من 1399 دولارًا و99 سنتًا.

3- حاسوب HP ZBook Studio G9:

يتميز حاسوب HP ZBook Studio G9 بأداء قوي، وهو جهاز مثالي لمصممي الجرافيك والمهندسين والمطورين الذين يحتاجون إلى حواسيب قوية.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج من نوع (12th Generation Intel Core i7) ووحدة معالجة الرسومات من نوع (NVIDIA RTX 3070 Ti) مما يعني أنه قادر على أداء المهام الثقيلة كتحرير الفيديو والتصميم بكفاءة عالية. ويضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت وقرص التخزين الداخلي من نوع SSD بسعة 256 جيجيابايت.

يبدأ سعر حاسوب HP ZBook Studio G9 من 4076 دولارًا.

4- حاسوب Lenovo ThinkPad Z13:

يُعدّ حاسوب Lenovo ThinkPad Z13 من الأجهزة المحمولة المتطورة التي تتميز بمواصفات تقنية عالية الجودة وتصميم أنيق. وهو مناسب للأشخاص الذين يعملون عن بُعد في المجالات المختلفة.

ويضم شاشة مقاسها 13.3 بوصة، وبدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، مما يوفر تجربة مشاهدة واضحة للصور والفيديوهات. ويتميز بعمر البطارية الطويل، إذ يستمر لمدة 18 ساعة تقريبًا، مما يعني القدرة على استخدامه لفترات طويلة دون الحاجة لإعادة شحنه.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج من نوع (AMD Ryzen 5 PRO 6650U)، ويأتي مع خيارات عدّة لذاكرة الوصول العشوائي بسعة أقصاها 32 جيجابايت، مما يجعله قادرًا على تشغيل العديد من التطبيقات والبرامج بسلاسة.

يبدأ سعر حاسوب Lenovo ThinkPad Z13 من 1129 دولار و99 سنتًا.

5- حاسوب Asus Vivobook 15 M1502:

يتميز حاسوب Asus Vivobook 15 M1502 بتصميم رائع وأداء قوي، ويمكن استخدامه لأعمال الكتابة والتحرير والألعاب والمهام الأخرى. ويعمل هذا الحاسوب بمعالج من نوع (AMD Ryzen 5 4600H)، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وقرص التخزين الداخلي من نوع SSD بسعة 512 جيجابايت.

يبدأ سعر حاسوب Asus Vivobook 15 M15025 من 485 دولارًا و65 سنتًا.