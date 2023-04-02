يُعد إنشاء شعار لعملك التجاري من الخطوات الأساسية لنجاحه، فهو يعكس هوية العلامة التجارية ويمثلها بشكل مميز وجذاب. ومن أجل تسهيل هذه العملية يمكن الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة التي تساعد في تصميم شعارات جذابة ومبتكرة.

وفي هذا المقال سنذكر 4 من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء شعار لعملك التجاري:

1- أداة Logo AI:

تُعد أداة Logo AI واحدة من الأدوات التي تعمل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتهدف إلى تصميم الشعارات بسرعة وبشكل مميز.

وتوفر هذه الأداة واجهة سهلة وبسيطة، يستطيع المستخدم من خلالها البدء بتصميم شعار لعمله التجاري عن طريق إدخال اسم الشركة ووصفها، ثم اختيار المجال الذي تعمل به الشركة، واختيار الألوان، وبعد ذلك ستُنشئ الأداة الشعار المناسب بشكل تلقائي.

توفر هذه الأداة أيضًا خيار لتحديد نوع الخط، إذ يمكنك الاختيار من ستة أنواع من الخطوط، منها: modern، وhandwritten وfuturistic. وبعد تحديد كل العناصر الخاصة بالشعار، ستُنشئ أداة Logo AI عدّة تصاميم مختلفة بحسب المعطيات التي أدخلتها.

وإذا لم يعجبك أي شعار، يمكنك طلب إنشاء المزيد، وبعد اختيار تصميم معين، ستسمح لك الأداة بإجراء بعض التعديلات كتغيير الألوان ونوع الخط.

2- أداة Logomaster.ai:

Logomaster.ai هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء شعارات، وتتميز بواجهة سهلة الاستخدام. وكل ما عليك فعله للبدء باستخدام هذه الأداة هو إدخال اسم الشركة التي ترغب في تصميم شعار لها، بعد ذلك ستعرض الأداة مجموعة من التصاميم التي يمكن الاختيار منها، وسيُطلب منك اختيار ثلاثة تصاميم مختلفة.

بعد اختيار التصاميم ستنتقل إلى صفحة أخرى لاختيار الألوان، حيث توجد التصاميم التي اخترتها مع شريط يتضمن تدرجات الألوان للاختيار منها. وبعد تحديد اللون، يمكنك إضافة رموز خاصة للشعار، وبعدها ستُنشئ الأداة مجموعة مختلفة من الشعارات.

3- أداة Tailor Brands AI Logo Maker:

تساعد أداة (Tailor Brands AI Logo Maker) في إنشاء شعار مميز لعملك التجاري بسهولة. ويمكنك البدء بإنشاء شعار باستخدام هذه الأداة عن طريق إضافة اسم الشركة ومجال التخصص، ثم إضافة وصف مختصر لعملك التجاري حتى تتمكن الأداة من تصميم شعار يدل على الخدمات التي تقدمها بشكل دقيق.

بعد ذلك، ستختار (نوع الشعار) logo type إذا كنت تريد أن يكون الشعار في شكل أيقونة (Icon Based)، أو شعار يتضمن اسم الشركة كاملًا (Name Based)، أو أن يظهر الحرف الأول فقط من اسم الشركة في الشعار (Initial Based). وفي الخطوة الأخيرة عليك اختيار نوع الخط، ثم ستُنشئ أداة Tailor Brands AI Logo Maker شعار خاص لعملك التجاري.

4- أداة Looka:

Looka هي أداة بسيطة تعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء شعار مميز لعلامتك التجارية. وللبدء باستخدامها عليك إدخال اسم الشركة، ونوع الصناعة المتخصصة فيها. بعد ذلك، سيُطلب منك الاختيار من مجموعة من العينات لتصميم شعار مشابه للعينة التي ستختارها، لكن يمكنك تخطي هذه الخطوة والانتقال إلى الخطوة التي تليها لإنشاء تصميم خاص بك يختلف عن العينات المُقترحة.

تتضمن الخطوة التالية اختيار اللون الرئيسي للشعار، ورمز خاص يدل على عملك التجاري لإضافته إلى الشعار، ثم ستنُشئ أداة Looka شعار خاص لك.