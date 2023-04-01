ميزات في حواسيب ماك بوك تجعلها مناسبة للطلبة 

تُعدّ الحواسيب المحمولة من الأجهزة الضرورية لطلبة الجامعات والكليات في الوقت الحالي، وتعد حواسيب ماك بوك من أفضل الأجهزة المناسب للطلبة، فهي تحتوي على ميزات وخصائص تجعلها مناسبة للاستخدام في الدراسة، مثل: عمر البطارية الطويل، والمتانة، ووجود ميزات أمان مدمجة، وغيرها من الميزات التي سنذكرها فيما يلي:

1- المتانة والتصميم المميز:

تصنع آبل جميع أجهزة ماك بوك الحديثة من الألمنيوم، لهذا السبب، تتمتع تلك الحواسيب بمتانة عالية تجعلها تتحمل الاصطدام والسقوط. وهذا الأمر مهم بالنسبة للطلاب، فمعظمهم يضعون حواسيبهم الشخصية في حقيبة ظهر، وينقلونه باستمرار من مكان لآخر، ويستخدمونه بشكل مكثف مما يزيد احتمالية تعرضه الحاسوب للاصطدام بأجسام صلبة أو السقوط.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع حواسيب ماك بوك بتصميم فريد، وألوان مميزة، كما تتمتع طرز ماك بوك آير (MacBook Air) بالوزن الخفيف، وهذه الميزة تجعلها مناسبة للطلبة لأنهم في الغالب يضعون حواسيبهم في حقيبة ظهر.

2- تحتوي على ميزات أمان مدمجة:

يحتوي نظام التشغيل macOS على ميزات أمان مدمجة متعددة، للمساعدة في حماية بياناتك في الحاسوب، على سبيل المثال: ميزة FireVault لتشفير البيانات الموجودة في القرص الصلب (SSD) للمساعدة في منع الوصول إلى المعلومات الموجودة فيه في حالة سرقة الحاسوب أو فقدانه.

وفي عام 2022، أضافت آبل مع تحديث macOS Ventura وضع Lockdown، لحماية الأجهزة من الهجمات الإلكترونية النادرة والمتطورة. وهو مصمم لعدد قليل جدًا من الأشخاص الذين قد يُستهدفوا عن طريق بعض التهديدات الرقمية المتطورة بسبب هويتهم أو ما يقومون به.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم جميع أجهزة MacBooks الحالية وضع (قفل التنشيط) Activation Lock، لمنع أي شخص من استخدام حاسوب ماك الخاص بك في حالة فقدانه أو سرقته.

وعلى الرغم من كل ميزات الأمان المدمجة، من المهم معرفة أن حواسيب ماك من الممكن أن تتعرض لبرامج ضارة، لذا يجب اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على أمان البرامج والبيانات الموجودة فيها عن طريق تنزيل برنامج مكافحة الفيروسات في الحاسوب.

3- تدعم تطبيقات مايكروسوفت أوفيس:

مايكروسوفت أوفيس (Microsoft Office) هي مجموعة تطبيقات تُستخدم عادة في مجال الدراسة والتعليم، ويحتاجها معظم الطلبة. ويدعم نظام التشغيل macOS جميع تلك التطبيقات حيث يمكن تنزيلها من موقع مايكروسوفت الإلكتروني، أو من (متجر تطبيقات ماك) Mac App Store.

4- التكامل مع آيفون:

إذا كنت تستخدم حاسوب ماك وآيفون فيمكنك عرض الرسائل في كلا الجهازين والرد عليها في أي من الجهازين. ويمكنك أيضًا استخدام هاتف آيفون ككاميرا ويب لمكالمات الفيديو.

إذا التقطت صور في هاتف آيفون فيمكنك استخدام خدمة iCloud للوصول إلى جميع صورك في حاسوب ماك تلقائيًا. كما يوفر التكامل بين أجهزة آبل مزايا أخرى للطلبة، خاصة في حالة استخدام تطبيقات وخدمات آبل باستمرار مثل: تطبيق Pages و Notes و iMessage وغيرها، إذ يمكن مزامنة المحتوى بسهولة بين جميع الأجهزة.

5- عمر البطارية الطويل:

حسّنت معالجات آبل (Apple silicon) عمر البطارية في حواسيب ماك بوك، إذ يمكن استخدام طراز M2 MacBook Air على سبيل المثال لمدة 15 ساعة في تصفح الويب دون وصله بالشاحن. وهذه الميزة مهمة بالنسبة للطلبة، فلن يضطروا إلى إبقاء الحاسوب متصل بالشاحن طوال الوقت أو القلق بشأن نفاد طاقة بطارية الحاسوب بسرعة أثناء الفصل الدراسي.

6- أسعارها مناسبة للطلاب:

تقدم آبل أسعار خاصة لطلاب الجامعات والمعلمين والموظفين (Apple education pricing)، إذ يمكنهم شراء حاسوب MacBook Air with M1 chip وحاسوب MacBook Air with M2 chip مع خصم بقيمة 100 دولار، أو أحد طرز MacBook Pro مع خصم بقيمة 200 دولار تقريبًا في متجر آبل التعليمي (Education Store).