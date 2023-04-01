ما هي المجموعات التعاونية في إنستاجرام وكيف يمكن إنشاؤها؟

إذا كنت تستخدم تطبيق (إنستاجرام) Instagram بكثرة، فمن المحتمل أنك تشارك عشرات المنشورات مع الأصدقاء عبر الرسائل المباشرة (DM)، ولأن الكثير من الأشخاص يشاركون المنشورات من حسابات مختلفة مع أصدقائهم بهذه الطريقة، سهّل تطبيق إنستاجرام هذه العملية عن طريق طرح ميزة جديدة تُسمى (المجموعات التعاونية) Collaborative Collections.

فما هي هذه الميزة؟ وكيف يمكنك إنشاء مجموعة تعاونية في إنستاجرام؟

1- ما هي المجموعات التعاونية في إنستاجرام؟

بدأت شركة ميتا المطورة لتطبيق إنستاجرام قبل بضعة أيام بإطلاق (المجموعات التعاونية) Collaborative Collections، وهي ميزة تتيح للمستخدمين حفظ المنشورات وتنظيمها في مساحة مخصصة، لتسهيل مشاركتها مع الأصدقاء.

وتُعتبر (المجموعات التعاونية) تطويرًا لميزة (المجموعات) Collections التي أضيفت إلى تطبيق إنستاجرام في عام 2017، والتي تتيح للمستخدمين تجميع المنشورات المحفوظة في مجموعة واحد لتسهيل الوصول إليها. وتعمل الميزة الجديدة على توسيع هذه الفكرة عن طريق تمكين المستخدمين من إنشاء المجموعات مع أصدقائهم.

ففي ميزة (المجموعات) Collections أنت الوحيد الذي يمكنه مشاهدة منشورات إنستاجرام التي حفظتها، ولكن مع ميزة المجموعات التعاونية، يمكنك مشاركة المنشورات المحفوظة مع أصدقائك، ويمكن لأي شخص مضاف إلى تلك المجموعة إضافة المزيد من المنشورات لتتمكن من مشاهدتها.

ولا تُعدّ المجموعات التعاونية الميزة الوحيدة في إنستاجرام الموجهة نحو مشاركة المحتوى مع الأصدقاء. إذ تتيح لك ميزة (Close Friends) مشاركة القصص الحصرية مع أصدقاء محددين، وهناك أيضًا ميزة (Quick Share) لإرسال مشاركات إلى الأصدقاء بسهولة عن طريق توفير (اختصار) shortcut لمجموعة من الأشخاص الذين تتواصل معهم بشكل متكرر في إنستاجرام، فإذا أردت استخدام هذه الميزة، انقر مطولًا فوق زر (المشاركة) Share الظاهر أسفل أي منشور وستظهر نافذة منبثقة تحتوي على الصور الشخصية لعدد قليل من الأصدقاء الذين تتصل بهم بشكل متكرر. اسحب إصبعك من زر المشاركة إلى صورة حساب صديقك، وسيصله المنشور فورًا دون أي خطوات إضافية.

2- كيفية إنشاء مجموعات تعاونية في إنستاجرام:

إذا كنت ترغب في تجربة ميزة Collaborative Collections الجديدة في إنستاجرام، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Instagram في هاتفك. ابحث عن منشور تريد حفظه مع مجموعة من الأصدقاء، ثم اضغط مطولًا على أيقونة الحفظ. انقر فوق خيار New Collection، وأضف اسمًا مناسبًا للمجموعة، وفعّل خيار Collaborative. بعد ذلك، ابحث عن صديق أو عدة أصدقاء إما عن طريق النقر فوق أسمائهم الموجودة في قسم Share with حيث سيظهر أسماء الأصدقاء الذين تواصلت معهم عبر الرسائل المباشرة (DM)، أو يمكنك إدخال أسماء أصدقاء آخرين في شريط البحث. عندما تنتهي من تحديد جميع الأصدقاء، انقر فوق زر (حفظ) Save الظاهر في الزاوية اليُمنى العُلوية. سيصل المنشور الذي حفظته في المجموعة التعاونية تلقائيًا إلى جميع الأصدقاء الذين أضفتهم إلى المجموعة عبر الرسائل المباشرة.

بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند استخدام ميزة Collaborative Collections في إنستاجرام: