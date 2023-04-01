جوجل تعلن رسميًا دعم مشاركة الملفات بين أجهزة أندرويد وويندوز

أعلنت شركة جوجل يوم الجمعة عن إطلاق إصدار تجريبي من ميزة مشاركة الملفات مع الأجهزة القريبة Nearby Share للحواسيب الشخصية العاملة بنظام التشغيل ويندوز.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أطلقت ميزة (المشاركة عن قُرب) Nearby Share عام 2020 بوصفها طريقة سريعة وسهلة لمشاركة الملفات عبر الأجهزة القريبة.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها: «تتيح لنا ميزة (المشاركة عن قرب)، المتوفرة الآن على ما يقرب من 3 مليارات جهاز أندرويد نشط، إرسال المحتوى وتسلّمه بسرعة عبر الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية العاملة بنظام أندرويد، وأجهزة (كروم بوكس) Chromebooks».

وأضافت الشركة: «اليوم، نحن بصدد توسيع ميزة (المشاركة عن قُرب) إلى نظام ويندوز كإصدار تجريبي في مناطق محددة كي يتمكن عدد أكبر من أجهزتك من العمل معًا على نحو أفضل».

أما عن آلية عمل ميزة (المشاركة عن قرب) مع الحواسيب الشخصية العاملة بنظام التشغيل ويندوز من مايكروسوفت، فقد قالت جوجل إنها سهلة، إذ ما عليك إلا أن تُنزِّل تطبيق (المشاركة عن قرب) التجريبي وتثبته على الحاسوب الشخصي، لتكون قادرًا بعدئذ على إرسال الملفات إلى أجهزة أندرويد القريبة، أو إرسال الملفات إلى حاسوبك الشخصي حسب تفضيلات الظهور الخاصة بالجهاز.

وأوضحت جوجل أن تطبيق (المشاركة عن قرب) التجريبي يعمل مع الحاسوب الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز سواء كان التطبيق مفتوحًا على سطح المكتب أو يعمل في الخلفية.

ويُعد إرسال صورة أو مقطع فيديو أو مستند من جهاز الحاسوب إلى جهاز أندرويد قريب أمرًا سهلًا، مثل: سحبه وإفلاته في التطبيق، أو عن طريق تحديد «الإرسال مع المشاركة عن قرب» Send with Nearby Share في القائمة المنبثقة عند النقر على زر الفأرة الأيمن. ثم ما عليك سوى تحديد أجهزة أندرويد التي تريد المشاركة معها من القائمة المنبثقة.

وفي حال كان الجهازان يستخدمان حساب جوجل واحد، فإن إرسال الملفات سيكون أسرع، إذ تُقبل عمليات النقل للملفات تلقائيًا، حتى حين تكون الشاشة مغلقة.

وكإصدار تجريبي، تدعم ميزة (المشاركة عن قرب) مشاركة المحتوى على أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز مع الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد. ولاحقًا، تعتزم جوجل دعم مشاركة المحتوى مع أجهزة أنظمتها الأخرى.

يُذكر أن تطبيق (المشاركة عن قرب) التجريبي لنظام التشغيل أندرويد، متاح الآن في الولايات المتحدة، وعدد من الدول حول العالم، مثل: ألمانيا، وفرنسا، والسويد، وإسبانيا، والبرتغال، وهولندا، وإيطاليا، وإيرلندا، واليونان، وفنلندا، والدانمارك.

ومع أن جوجل لم تذكر تركيا ضمن الدول التي تدعم هذه الميزة، إلا أنها تعمل، لذا قد تكون دولتك من بين الدول التي تدعم الميزة الجديدة.