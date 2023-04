ماذا سيحدث لحسابك الموثق إذا لم تشترك في تويتر بلو؟

طرحت منصة تويتر علامة التوثيق الزرقاء للحسابات لأول مرة في عام 2009 للإشارة إلى أن الحسابات التي حصلت على هذه العلامة قد تحققت منها على أنها موثوقة، ما يعني أن الحساب ينتمي إلى الشخص أو العلامة التجارية التي تمثله، لإعلام المستخدمين أنهم يتابعون الحساب الحقيقي، وليس حسابًا ساخرًا أو حسابًا مزيفًا.

ولكن بعدما استحوذ إيلون ماسك على تويتر العام الماضي، أصبحت علامة التوثيق محل اهتمام الجميع، إذ قرر ماسك تقديمها كخدمة مدفوعة تحت اسم (تويتر بلو) Twitter Blue، ويمكن منحها لأي شخص مستعد لسداد رسوم الاشتراك الشهرية.

وابتداءً من اليوم السبت 1 أبريل 2023 ستُحذف علامة التوثيق القديمة المجانية من حسابات الأشخاص الذين لم يشتركوا في خدمة تويتر بلو بموجب التعديلات التي أجراها ماسك، لذلك يجب على أي شخص يريد الاحتفاظ بعلامة التوثيق في حسابه الاشتراك في خدمة تويتر بلو التي تكلف 8 دولارات شهريًا.

يروج لخدمة تويتر بلو أنها ستساعد الحسابات المشتركة فيها على ظهور تغريداتها في صدارة الردود والإشارات ونتائج البحث.

بالإضافة إلى ذلك؛ لن توصي خاصية (من أجلك) For You بعد الآن بالمحتوى الذي تقدمه الحسابات التي لم تُوثق، حسبما كتب ماسك في تغريدة يوم الإثنين الماضي.

تعرض خاصية (من أجلك) في تويتر خلاصة غير مرتبة زمنيًا تهدف إلى عرض المحتوى الأكثر شعبية وتفاعلاً بناءً على اهتمامات المستخدم. لذلك في حال لم تشترك في خدمة تويتر بلو؛ فلن يُعرض محتواك على الأشخاص الذين لا يتابعونك، ومن ثم سيكون لهذا تأثير كبير على المنصة عن طريق نقل تركيز خاصية آخر الأخبار من العرض حسب الانتشار – وهو ما يفيد صناع المحتوى الذين يملكون أكبر قاعدة جماهيرية كبيرة – إلى العرض وفق الدفع.

كما أن المشاركة في التصويت على استطلاعات الرأي في تويتر ستكون مقتصرة على الحسابات الموثقة.

وقد برر ماسك هذا القرار بأنه هو الطريقة الواقعية الوحيدة لمواجهة مشكلة روبوتات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تجتاح المنصة، على الرغم من أنه لم يقدم دليلاً يُثبت مدى تأثير هذه الروبوتات في المنصة حتى الآن.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023