تويتر تعلن رسميًا إتاحة شفرة خوارزمية التوصية للجميع

أعلنت شركة تويتر يوم الجمعة عن جعل الشفرة المسؤولة عن خوارزمية التوصية التي تستخدمها منصتها لتحديد محتويات الخط الزمني للمستخدمين، مفتوحة المصدر.

ولا تشمل الشفرة، التي أصبحت مفتوحة المصدر، الأجزاء المسؤولة عن توصيات الإعلانات، أو تلك التي تهدد قدرة تويتر على إبقاء محاولات جهات التهديد الفاعلة للتلاعب بالمنصة تحت السيطرة.

وقالت تويتر في منشور على مدونتها: «بالنسبة لهذا الإصدار، كنا نهدف إلى تحقيق أعلى درجة ممكنة من الشفافية، مع استبعاد أي شفرة من شأنها المساس بأمان المستخدم وخصوصيته أو القدرة على حماية منصتنا من الجهات الفاعلة السيئة، ومن ذلك: تقويض جهودنا في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والتلاعب بهم».

وأضافت الشركة: «لا يتضمن إصدار اليوم أيضًا الشفرة التي تدعم توصيات إعلاناتنا. لقد اتخذنا أيضًا خطوات إضافية لضمان حماية أمان المستخدم وخصوصيته، ومن ذلك: قرارنا بعدم إصدار بيانات التدريب، أو مُعاملات النماذج المرتبطة بخوارزمية تويتر في هذه المرحلة».

ونشرت تويتر مستودعين منفصلين على منصة (جيت هب) GitHub يحتويان على الشفرة المصدرية لخوارزمية التوصية الخاصة به، وبعض نماذج التعلم الآلي التي تعمل على تشغيلها.

وكما كشف الفريق الهندسي للشركة، فإن التغريدات التي تُعرض في الخط الزمني (لك) For You تُختار من خلال خدمة تُعرف باسم (خلّاط الرئيسية) Home Mixer، وهي تأتي بالتغريدات من مصادر مختلفة للتوصية في عملية تُسمى (تحديد مصدر المرشحين) candidate sourcing، ثم تُصنِّف كل تغريدة باستخدام نموذج التعلم الآلي، ثم تطبِّق آليات المساعدة على الكشف والمصفِّيات، مثل: تصفية تغريدات المستخدمين المحظورين، والتغريدات المشاهدة سابقًا، والتغريدات غير الملائمة.

وأوضحت تويتر العملية بالقول: «لكل طلب، نحاول استخراج أفضل 1,500 تغريدة من مجموعة من مئات الملايين من خلال هذه المصادر». وأضافت: «نجد مُرشَّحين من الأشخاص الذين تتابعهم (داخل شبكتك) ومن الأشخاص الذين لا تتابعهم (خارج شبكتك)».

ويتمثل هدف خوارزمية التوصية للجدول الزمني (لك) For You لكل مستخدم أن يعرض 50 في المئة من التغريدات ذات الصلة والحديثة من متابعيهم، و 50 في المئة الأخرى من أشخاص ليسوا في شبكتهم بناءً على ما قد يجده المستخدم مثيرًا للاهتمام.

يُشار إلى أن تويتر أزالت حديثًا الشفرة المصدرية الخاصة والأدوات الداخلية التي سُرِّبت على GitHub وأصبحت متاحة للجمهور لعدة أشهر على الأقل.

وفي الإشعار الخاص بانتهاك قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع المواد الرقمية ونشرها، طلبت الشركة أيضًا من GitHub تقديم معلومات بشأن سجل الوصول للشفرة المسرب، ومن المرجح أن تكتشف من نزّل الشفرة حين توفره عبر الإنترنت.

يُشار إلى أن إعلان تويتر يوم الجمعة في أعقاب تغريدات رئيسها التنفيذي (إيلون ماسك) التي وعد فيها بجعل خوارزمية تويتر متاحة للعامة.