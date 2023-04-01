إطلاق Nokia C12 Plus بسعر 100 دولار فقط … عاجل

أطلقت شركة (إتش إم دي جلوبال) HMD Global هاتفًا ذكيًا جديدًا لينضم إلى سلسلة (نوكيا سي12) Nokia C12 التي أصبحت الآن تضم 3 هواتف.

وكانت الشركة الفنلندية قد أطلقت هاتف (نوكيا سي12) Nokia C12 المنخفض المواصفات في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ثم أتبعته بهاتف أقوى هو (نوكيا سي12 برو) Nokia C12 Pro، والآن يأتي (نوكيا سي12 بلس) Nokia C12 Plus.

وحاله حال هواتف سلسلة (نوكيا سي12) الأخرى، فإن هاتف (نوكيا سي12 بلس) الجديد يستهدف ذوي الدخل المحدود.

ورأينا أن هاتف (نوكيا سي12 برو) قدم المواصفات ذاتها لهاتف (نوكيا سي12) مع عدا البطارية التي ارتفعت سعتها من 3,000 ميلي أمبير في الساعة إلى 4,000 ميلي أمبير في الساعة، أما هاتف (نوكيا سي12 بلس) فهو يقدم المواصفات ذاتها لهاتف (نوكيا سي12 برو) ولكن مع اختلاف في الذواكر.

ويقدم (نوكيا سي12 برو) ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 2 جيجابايت، أو 3 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 64 جيجابايت، أما هاتف (نوكيا سي12 بلس) فيقدم ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 2 جيجابايت فقط، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 32 جيجابايت فقط. ومع ذلك، يمكن توسعتها إلى 256 جيجابايت.

وعرضت (إتش إم دي جلوبال) هاتفها الجديد في موقع نوكيا الخاص بالهند، حيث ذكرت المواصفات الأخرى، مثل: المعالج الثماني النوى بتردد 1.6 جيجاهرتز، لذا يبدو أن المعالج هو ذاته الموجود في هاتفي (نوكيا سي12 بلس) و(نوكيا سي12 برو): Unisoc SC9863A1، مع وحدة معالجة الرسومات IMG8322.

وتتضمن مواصفات الهاتف الأخرى الشاشة التي تأتي من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 6.3 بوصات وبدقة 1,600×720 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9 وكثافة 278 بكسل في البوصة.

ويقدم (نوكيا سي12 برو) كاميرتين دقة الخلفية 8 ميجابكسل مع دعم ميزة التركيز البؤري التلقائي، والأمامية 5 ميجابكسل، وهي تأتي ضمن قطع في أعلى الشاشة.

ويدعم هاتف (إتش إم دي جلوبال) HMD Global الجديد شبكات الجيل الرابع LTE، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الشبكات اللاسلكية Wi-Fi b/g/n، وهو يأتي مع منفذ لسماعات الأذن التقليدية.

ولجعل الهاتف متينًا صنعت الشركة جسمه من مادة البولي كاربونات وأضافت زجاجًا مُقسًّى إلى الواجهة لحماية الشاشة. ويدعم الهاتف مقاومة الغبار ورذاذ الماء وفق معيار IP52.

وتتعهد الشركة بتوفير عامين من التحديثات الأمنية الفصلية، ولا معلومات عن تحديثات نظام التشغيل.

وتعتزم (إتش إم دي جلوبال) طرح هاتف (نوكيا سي12 بلس) بسعر يعادل 100 دولار أمريكي، وهو سعر مستغرب إذ إن هاتف (نوكيا سي12 برو) يُباع بسعر 90 دولارًا أمريكيًا.