هواوي تعلن «الخروج من الأزمة» مع ارتفاع إيراداتها

قالت شركة هواوي الصينية إنها «خرجت من وضع الأزمة» بعد أن سجلت زيادة طفيفة في الإيرادات السنوية، مضيفةً أنها تحرز تقدمًا في استبدال المكونات المتأثرة بالعقوبات بفضل المليارات التي تنفقها على الأبحاث.

وارتفعت إيرادات المجموعة التقنية العملاقة بنسبة 0.9 في المئة، بما يتماشى مع توقعات الشركة، مما يشير إلى أنها وصلت إلى مستوى معين من الاستقرار بعد الجولات المتتالية من ضوابط التصدير الأمريكية منذ عام 2019 التي أضرّت بأعمالها القوية في مجال الهواتف الذكية.

لكنها سجلت أرباحًا صافية قدرها 35.6 مليار يوان (5.18 مليار دولار)، بانخفاض نحو الثلثين عن عام 2021 حينما دُعِمت الأرباح من بيع شركة هونور للهواتف الذكية المتوسطة المواصفات. ومع ذلك، لا يزال الانخفاض حادًا حتى عند مقارنته بعام 2020، إذ بلغت نسبته 44 في المئة.

وتحدّث كبار المسؤولين التنفيذيين للشركة التي تعد من الموردين الرئيسيين للمعدات المستخدمة في شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G في مؤتمر صحفي بشأن كيفية دفعهم إلى «مأزق قاتل» و «خوضوا طريقهم» بعد أن فرضت واشنطن قيودًا على إمدادها بالشرائح وأدوات تصميم الشرائح من الشركات الأمريكية.

وقالت المديرة المالية (منغ وانجو)، ابنة مؤسس الشركة: «عام 2022 هو العام الذي أخرجنا فيه أنفسنا من وضع الأزمة. لقد عدنا إلى العمل كالمعتاد».

وقالت الولايات المتحدة إن هواوي تمثل خطرًا أمنيًا، وهو ما تنفيه الأخيرة. وقد أدى التوتر مع الولايات المتحدة إلى احتجاز (منغ) لمدة ثلاث سنوات في كندا بسبب جهود مزعومة للتغطية على محاولات شركات مرتبطة بشركة هواوي لبيع معدات لإيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

ورُفضت التُهم الموجهة إلى (منغ) وعادت إلى الصين في عام 2021. وتعين هواوي رئيسًا بالتناوب كل ستة أشهر ومن المقرر أن تتولى منغ المنصب يوم غدٍ السبت.

وارتفع إنفاق الشركة على البحث والتطوير خلال عام 2022 بنسبة 13.2 في المئة إلى 161.5 مليار يوان (23.50 مليار دولار) ، أي ما يعادل ربع إيرادات الشركة.

وقالت (منغ) إن مثل هذا الإنفاق ساعد هواوي في استبدال المكونات في منتجاتها التي تضررت من العقوبات التجارية الأمريكية. وقال المؤسس (رن جنغفي) لإحدى الجامعات في شهر شباط/ فبراير إنهم استبدلوا أكثر من 13,000 مكون.

وقال رئيس مجلس الإدارة (إريك شو) إنهم يرون في مجالات، مثل: التنمية الخضراء، كفرص، وإنهم يستثمرون في تقنية الجيل الخامس ونصف 5.5G والسادس 6G، على أمل أن يتمكنوا من البدء في طرح منتجات الجيل الخامس والنصف 5.5G بحلول عام 2025.

وسُئل (شو) عن التعليقات الأخيرة بشأن الإنجازات في أدوات أتمتة التصميم الإلكتروني للشرائح المنتجة بتقنية 14 نانومتر وما فوقها، فقال إن الشركة حققت ذلك مع شركائها، وهذا يعني أن هواوي يمكنها استخدام أدوات أتمتة التصميم الإلكتروني الخاصة بها لتصميم الرقائق.

وقال إن صناعة أشباه الموصلات في الصين، حالها حال هواوي، كانت هدفًا لإجراءات ضوابط الصادرات الأمريكية، وستقدم الشركة الدعم لجهود الصناعة لتصبح أكثر اعتمادًا على الذات، دون تقديم تفاصيل.

وبلغت إيرادات هواوي لعام 2022 نحو 642.3 مليار يوان. وعلى الرغم من أن هذا يمثل نموًا معتدلًا مقارنةً بعام 2021، لا يزال أقل بكثير من الرقم القياسي المسجل في عام 2019 وهو 891.3 مليار يوان حينما كانت أكبر بائع للهواتف الذكية بنظام أندرويد على مستوى العالم.

وارتفعت إيرادات قسم المؤسسات بنسبة 30 في المئة، وارتفعت إيرادات قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.9 في المئة، في حين تراجعت مبيعات الأعمال الإلكترونية الاستهلاكية بنسبة 11.9 في المئة.