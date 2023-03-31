ملفات فولكان .. تسريب ضخم يكشف أسرار الحرب الإلكترونية الروسية .. عاجل

كشف تسرب ضخم لوثائق سرية حملت اسم (ملفات فولكان) Vulkan Files، تجاوز عددها الخمس آلاف وثيقة، عن نشاطات شركة روسية تطوّر أسلحةً إلكترونية للكرملين تُدعى NTC Vulkan، شاركت في العديد من عمليات القرصنة وحملات التدخل السياسي والرقابة على الإنترنت وأنشطة التجسس، بالتعاون مع وكالات الاستخبارات والوكالات العسكرية الروسية.

وسرّب الوثائق شخصٌ مجهول قال إنه نشر الوثائق مدفوعًا باستيائه من الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وكان هذا الشخص قد سرّب الوثائق منذ فبراير من العام الماضي، بعد أيامٍ قليلة على بدء الحرب، وسلّمها إلى مجموعة من الصحف العالمية التي أمضت شهورًا في تحليلها والتأكّد من صحّتها. ونُشِرَت نتائج تلك التسريبات اليوم في عددٍ من وسائل الإعلام بما فيها الجارديان والواشنطن بوست الأمريكيتين، وصحيفة (زود دويتشه) وقناة (زد دي إف) الألمانيتين.

وكشفت ملفات (فولكان)، التي تغطي الفترة ما بين عامي 2016 و 2021، تفاصيل دقيقة عن كيفية التخطيط للهجمات السيبرانية وتحديد الأهداف والتنفيذ. كما كشفت عن مجموعة من البرمجيات الخبيثة التي طورتها الشركة لصالح الحكومة الروسية. ويُعد Scan-V من أبرز البرمجيات التي كُشِفَ عنها، وهو عبارة عن نظام استطلاع يعمل على مسح الإنترنت بحثًا عن نقاط الضعف ويخزنها لاستخدامها في الهجمات الإلكترونية المستقبلية. يرتبط النظام بمجموعة Sandworm، وهي مجموعة قرصنة سيئة السمعة مُتّهمة في التسبب بانقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا، وتعطيل الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية وإطلاق NotPetya، الذي يُعد واحدًا من أكثر البرامج الضارة تدميراً.

كما كشفت الملفات عن نظام Amezit الذي يسمح لروسيا بمراقبة الإنترنت والسيطرة عليها في المناطق الواقعة تحت نفوذها، مثل شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا. يمكّن هذا البرنامج روسيا أيضًا من نشر المعلومات المضللة والدعاية السياسية عبر أتمتة صناعة ملفات التعريف المزيفة في شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن أخطر ما كُشِفَ عنه برنامج Crystal-2V التدريبي الذي يُدرّب العملاء على كيفية تدمير البُنى التحتية الحيوية مثل شبكات السكك الحديدية والجوية والبحرية. يحاكي البرنامج سيناريوهات وأهداف واقعية، مثل المطارات ومحطات الطاقة والجسور.

تُظهر ملفات فولكان أيضًا كيف عمل الشركة بشكل وثيق مع مختلف الجهات الحكومية الروسية، مثل FSB (وكالة التجسس المحلية) و GOU و GRU (الأقسام التشغيلية والاستخباراتية للقوات المسلحة) و SVR (خدمة الاستخبارات الخارجية). إذ تلقت الشركة العقود والأوامر من هذه الوكالات، بالإضافة إلى منحها وصولًا إلى المعلومات والموارد السرية.

تضمنت الوثائق المسرّبة رسائل بريدٍ إلكتروني ومستندات داخلية ومخططات مشاريع وميزانياتٍ وعقود وخرائط. كما اشتملت الوثائق على إثباتاتٍ على انخراط روسيا في التخطيط لهجمات أو حملات تضليلٍ إعلامي في عددٍ من الدول الغربية منها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزلندا.

يعد تسريب ملفات فولكان لمحة نادرة وغير مسبوقة عن إستراتيجية الحرب الإلكترونية في روسيا وقدراتها.