سامسونج تحاول إقناع مستخدمي آيفون بأن جالاكسي إس23 أفضل بتطبيق

أعلنت شركة سامسونج اليوم الجمعة عن تحديث تطبيقها (جرب جالاكسي) Try Galaxy الذي تهدف من خلاله إلى إقناع مستخدمي هواتف آيفون بالانتقال إلى هواتف جالاكسي.

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في منشور على مدونتها إن تطبيق Try Galaxy يسمح لمستخدمي الهواتف الذكية الأخرى باختبار ميزات جديدة من سلسلة (جالاكسي إس23) Galaxy S23 التي أُطلقت حديثًا، وواجهة المستخدم (ون يو آي 5.1) One UI 5.1 الخاصة بها.

وأضافت سامسونج أن التطبيق أصبح متاحًا الآن أيضًا بـ 14 لغة، ومن ذلك: العربية، والإندونيسية، والصينية، والإنجليزية، والفرنسية، والفرنسية (الكندية)، والألمانية، واليابانية، والبرتغالية (البرازيلية)، والإسبانية، والإسبانية (المكسيكية)، والسويدية، والفيتنامية.

وقالت (سونيا تشانج)، نائبة رئيس مجموعة تسويق العلامات التجارية في وحدة أعمال التجارب المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: «نعرب عن فخرنا بالتجارب البديهية والمريحة والقابلة للتخصيص المتاحة فقط من خلال منظومة سامسونج جالاكسي. ويعكس ذلك التزامنا المستمر إزاء منح الأشخاص من غير مستخدمي جالاكسي الفرصة لاستكشاف الإمكانات العالية، مع أفضل التجارب وأحدثها التي توفرها جالاكسي».

وقالت سامسونج إنه منذ إطلاق تطبيق Try Galaxy في عام 2022، فقد نُزِّل أكثر من مليوني مرة. ويمكن لمستخدمي التطبيق حال تنزيله العثور على برامج تعليمية مفيدة، واستكشاف الصفحة الرئيسية للتطبيق، ومن ذلك: أيقونات جالاكسي، والأدوات، والتنقل.

ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون من آبل أيضًا تجربة العديد من التطبيقات، والميزات الأخرى المتاحة من خلال هواتف سامسونج جالاكسي.

ويسلط التطبيق بعد تحديثه الأخير الضوء على الميزات الرئيسية لسلسلة (جالاكسي إس23) وواجهة المستخدم (ون يو آي 5.1)، ومن ذلك: الكاميرا القوية. إذ يمكن لمستخدمي آيفون استكشاف إمكانات نظام الكاميرا الأكثر تقدمًا في سامسونج جالاكسي، ويشمل ذلك: التصوير الليلي بجودة سينمائية فعلية، إلى جانب خصائص الذكاء الاصطناعي التحويلي للحصول على لقطات ليلية بمواصفات حيوية وواضحة. ويمكنهم أيضًا اختبار أدوات التحرير داخل التطبيق، مثل: Photo Remaster لتحسين تفاصيل الصور تلقائيًا.

وقالت سامسونج إنه يمكن للمستخدمين التعرف على سلسلة (جالاكسي إس23) ونهجها في تقديم تعريف مبتكر لقمة الأداء، وذلك من خلال عرض مقطع فيديو يوضح إمكانات الألعاب المتقدمة مع المنصة المحمولة والبطارية والشاشة المحسّنة.

ويمكن لمستخدمي آيفون الانغماس في أحدث عالم من واجهة المستخدم (ون يو آي 5.1) مع خلفيات قابلة للتخصيص، إضافة إلى الأيقونات، وواجهات الرسائل، والخلفيات والكثير غيرها، وذلك للحصول على تجربة للهاتف المحمول تتوافق مع شخصياتهم وأسلوبهم.

هذا، ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون تنزيله من خلال مسح رمز الاستجابة السريع.