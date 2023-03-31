تقرير: آبل تؤجّل إطلاق نظارة الواقع المختلط المرتقبة

أفاد محلل شركة آبل (مينج تشي كو) يوم الخميس بأن نظارة الواقع المختلط التي طال انتظارها من آبل قد لا تكون جاهزة لمؤتمر المطورين السنوي WWDC الذي سيُقام خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.

ونشر (كو) تغريدة قال فيها إن آبل ليست متفائلة بأن المشروع، الذي بدأت العمل عليه منذ سنوات، سيحقق النجاح الذي حققه هاتف آيفون، والذي كانت ترجوه، مما أدى إلى تباطؤ جدول الإنتاج.

وقال (كو) إن شركة آبل أجلت مرحلة الإنتاج الشامل لمدة شهر أو شهرين إلى منتصف أو أواخر الربع الثالث من عام 2023.

وأوضح (كو) أن المخاوف الرئيسية لشركة أبل هي الانكماش الاقتصادي الحاصل عالميًا، و«التنازلات» التي قدمتها الشركة من أجل الإنتاج الشامل، والمنظومة البرمجية غير المؤكدة، وتلقي المطورين، والسعر المرتفع نسبيًا.

ويتوقع (كو) أن تبيع الشركة نظارات الواقع المختلط بسعر يتراوح بين 3,000 إلى 4,000 دولار أمريكي أو أكثر. كما كتب أن آبل تتوقع بيع 300 ألف نظارة على الأكثر في عام 2023.

وذكرت بلومبرج يوم الأحد أن المسؤولين التنفيذيين في شركة آبل يعتقدون أن الشركة ستبيع «نحو مليون وحدة» من نظارات الواقع المختلط، التي ذكرت بلومبرج أنه سيُطلق عليها اسم (ريالتي برو) Reality Pro أو (ريالتي ون) Reality One، في أول عام من المبيعات.

وقالت بلومبرج إن أرجا ما ترجوه آبل هو أن يتماشى نمو نظارات الواقع المختلط مع مسار ساعتها الذكية (آبل ووتش)، إذ تطورت من «جزء صغير» من أعمال الشركة إلى «جزء أساسي».

وكانت الوكالة قد أفادت منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي بأن آبل تعتزم الإعلان عن نظارة الواقع المختلط خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها WWDC 2023.

ووفقًا للتقرير، فإن آبل أجّلت الإعلان عن النظارة من شهر نيسان/ أبريل المقبل إلى شهر حزيران/ يونيو، على أن تُطلق في السوق أواخر العام الحالي.

ومنذ سنوات، تتردد شائعات عن أن الشركة، التي تشتهر بصناعة هواتف آيفون بالإضافة إلى العديد من المنتجات الاستهلاكية الأخرى، تسعى إلى الدخول في سوق الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

ويُعتقد أن المنتج المرتقب من الشركة سيكون منافسًا قويًا لنظارات الواقع الافتراضي التي تنتجها شركة سوني وميتا، التي تركز منذ مدة في بناء عالم رقمي يُسمى الميتافيرس.