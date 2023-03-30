IDC تكشف عن وضع مبشر للهواتف القابلة للطي

توقّع أحدث تقرير من شركة أبحاث السوق (آي دي سي) IDC أن تصل شحنات الهواتف القابلة للطي في جميع أنحاء العالم إلى 21.4 مليون وحدة في عام 2023.

وقالت الشركة في تقريرها إن هذا يمثل زيادة بأكثر من 50 في المئة عن 14.2 مليون وحدة شُحنت خلال عام 2022.

وتتوقع (آي دي سي) أيضًا أن تصل شحنات الهواتف القابلة للطي إلى 48.1 مليون وحدة في عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 27.6 في المئة من عام 2022 إلى عام 2027.

وتعتقد (آي دي سي) أن الهواتف القابلة للطي تظل نقطة الحديث الإيجابية الوحيدة في سوق الهواتف الذكية الذي انخفض بأكثر من 11 في المئة في عام 2022. وقالت إن النجاح الأخير لهذه الفئة من الهواتف والنمو المتوقع يسلطان الضوء على الطلب الصحي لعامل الشكل المتنامي هذا.

وعلى الرغم من انخفاض متوسط أسعار البيع على نحو طفيف، تظل الهواتف الذكية القابلة للطي في فئة الأجهزة المرتفعة الأسعار في جميع الأسواق الإقليمية. ويُتوقع أن ينخفض متوسط أسعار البيع بنسبة 6.8 في المئة في عام 2023.

وقالت (آي دي سي) إنها شهدت تحسينات كبيرة في المتانة والبناء، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستخدم الإجمالية مع التطور في البرامج والعتاد من بائعي هذه الهواتف جميعهم.

ومن المتوقع أن تجلب المزيد من الطرز من البائعين الجدد والحاليين مزيدًا من التحسينات إلى هذه الفئة للمساعدة في تعزيز التبني المستمر لها.

وقال (أنتوني سكارسيلا)، مدير الأبحاث في شركة (آي دي سي) IDC للهواتف المحمولة: «انتهى سوق الهواتف القابلة للطي بمعدل أعلى قليلًا مما كان متوقعًا في السابق، إذ بدأ المستهلكون في تبني عامل الشكل الجديد».

وأضاف: «ساعد الانخفاض بنسبة 10 في المئة في متوسط أسعار البيع على نمو السوق بنسبة 75.5 في المئة في عام 2022، إذ أصبحت الأجهزة القابلة للطي تُباع بأسعار معقولة في العديد من الأسواق. ومع انضمام البائعين والطرز الجديدة إلى السباق هذا العام، نتوقع أن يكون سوق الهواتف القابلة للطي نقطة مضيئة واحدة في عام 2023 بنمو بنسبة 50.5 في المئة، بينما يتقلص إجمالي سوق الهواتف الذكية بنسبة 1.1 في المئة».