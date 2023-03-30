مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy A54 و +Redmi Note 12 Pro

إذا كنت تبحث عن هاتف يعمل بنظام أندرويد، فستكون هواتف سامسونج و Xiaomi من أوائل الهواتف التي ستفكر في شرائها لما تحمله من ميزات عديدة. وإذا كنت تبحث عن هاتف أندرويد بسعر متوسط فإن هاتف Galaxy A54 الذي أعلنت عنه سامسونج قبل أسبوعين، وهاتف +Redmi Note 12 Pro من Xiaomi يُعدان خياران ملائمان لك.

يمتاز كلاهما بالتصميم الأنيق، وبطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ساعة، ومساحة التخزين الداخلية التي تصل سعتها إلى 256 جيجابايت، بالإضافة إلى الكاميرا الخلفية الثلاثية ذات المواصفات العالية، وكلاهما يضم ميزات عديدة سنوضحها في هذا المقال.

إليك المقارنة الشاملة التالية بين هاتفي سامسونج Galaxy A54 و +Redmi Note 12 Pro:

التصميم:

يتشابه تصميم هاتف سامسونج Galaxy A54 مع تصميم هواتف سامسونج الرائدة الأحدث(Galaxy S23)، ويأتي مع شاشة محمية بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass 5)، ويدعم معيار IP67 لمقاومة الماء، إذ يتحمل الغمر تحت عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

بينما يأتي هاتف +Redmi Note 12 Pro مع شاشة محمية بطبقة من الزجاج نفسه الموجود في هاتف Galaxy A54 وهو (Corning Gorilla Glass 5)، ويدعم معيار IP53 لمقاومة الرذاذ والغبار.

الشاشة:

يضم هاتف سامسونج Galaxy A54 شاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلًا مع نسبة طول إلى عرض قدرها 19.5:9، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

أما هاتف +Redmi Note 12 Pro فهو يضم شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.67 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسلًا مع نسبة طول إلى عرض قدرها 20:9، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10).

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Galaxy A54 بمعالج من نوع (Exynos 1380) الثماني النوى بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MP5).

ويحتوي على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا. ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل هاتف Galaxy A54 بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على الإصدار الأحدث من واجهة المستخدم الخاصة بسامسونج (One UI 5.1) التي تقدم العديد من الميزات الجديدة.

بينما يعمل هاتف +Redmi Note 12 Pro بمعالج (Dimensity 1080) الثماني النوى بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 2.6 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MC4). ويحتوي على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة مثل هاتف Galaxy A54 لكنه يدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 120 واطًا بحيث تُشحن البطارية بالكامل في غضون 19 دقيقة فقط.

يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتها 256 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD. ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 وواجهة المستخدم (MIUI 13).

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy A54 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة، والثالثة: بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

وبالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو فإن كاميرا هاتف Galaxy A54 يمكنها تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية في هاتف Galaxy A54 فهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما بالنسبة إلى هاتف +Redmi Note 12 Pro فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بمستشعر دقته 200 ميجابكسل طورته شركة سامسونج، مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، والثالثة: بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

يمكن للكاميرات الخلفية في هاتف +Redmi Note 12 Pro تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

سيتوفر هاتف Galaxy A54 في الأسواق ابتداءًا من 6 أبريل بعدة ألوان هي: الأبيض، والأسود، والأخضر Lime، والبنفسجي، وهو مُتاح للطلب الأولي من الآن بسعر 199 دولارًا و99 سنتًا.

بينما يبدأ سعر هاتف +Redmi Note 12 Pro من 469 دولارًا و99 سنتًا، ويتوفر بعدة ألوان هي: الأبيض، والأسود، والأزرق (Iceberg Blue)

إليك مقارنة شاملة بين هاتف سامسونج Galaxy A54 و+Redmi Note 12 Pro: