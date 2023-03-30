مايكروسوفت: الإعلانات قادمة إلى دردشة Bing

أعلنت شركة مايكروسوفت في تدوينةٍ لها، أنها تعمل على عرض الإعلانات في إجابات روبوت الدردشة التابع لمحرك بحثها Bing AI. وقالت الشركة إن الإعلانات تهدف إلى تقديم تجربة استخدام أكثر شمولًا للمستخدمين والمُعلنين.

وذكرت الشركة أنها ومنذ تقديم النسخة الجديدة من محرك Bing ومتصفح Edge، شهدت زيادة كبيرة في تفاعل المستخدمين، إذ حققت أكثر من 100 مليون مستخدم نشط يوميًا على Bing للمرة الأولى منذ إطلاقه. ويقدم هذا النمو وفقًا للشركة، فرصة فريدة للناشرين للوصول إلى جمهور أوسع واستثمار محتواهم.

وأضافت مايكروسوفت أن روبوت الدردشة الجديد يهدف إلى تلبية احتياجات بحث المستخدمين بشكل أكثر فعالية من خلال تقديم الدردشة والإجابات وإمكانيات إنشاء المحتوى في مكان واحد. وقالت إن أهدافها الأساسية من برنامجها الجديد تتمثل في زيادة عدد الزيارات إلى الناشرين على منصتها، وزيادة الإيرادات، وتعزيز تعاونها مع المعلنين.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت بعرض الإعلانات بشكلٍ تجريبي لبعض المستخدمين، وأشارت البيانات المبكرة إلى أن البرنامج التجريبي ساهم بجلب المزيد من الزيارات إلى ناشري المحتوى. وتعرض النسخة التجريبية من روبوت الدردشة الإعلانات عبر إدماج الاستشهادات بالمصادر في إجابات الدردشة وتوفير ارتباطات “إقرأ المزيد” كمصادر إضافية أسفل نتائج الدردشة.

وذكرت مايكروسوفت أنها تستكشف أيضًا ميزات إضافية لإفادة أكثر من 7500 علامة تجارية شريكة لها. وإحدى الأفكار قيد الدراسة هي تجربة التمرير الموسعة، التي من شأنها أن تعرض المزيد من الروابط من ناشرٍ معين عند تمرير المستخدم مؤشر الفأرة فوق الرابط الخاص بالناشر.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عن نمو كبير في استخدام محرك البحث Bing ومتصفح Edge منذ إطلاق النسخة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من المُنتجين قبل أكثر من شهر. وفقًا للشركة، تجاوز Bing عتبة 100 مليون مستخدم يوميًا، ثلثهم من المستخدمين الجدد.

وقالت الشركة إن جاذبية Bing الجديدة تكمن في الجمع بين البحث والإجابات والدردشة في تجربة واحدة، وأشارت مايكروسوفت إلى أن تحسين ترتيب نتائج البحث عبر الذكاء الاصطناعي قد أدى إلى نمو في العدد اليومي للمستخدمين، مضيفةً أن جودة بحث Bing في أوجها حاليًا.

وأشارت الشركة التي أضافت ميزة الدردشة من ChatGPT إلى محرك بحثها، إلى نجاح التكامل ما بين البحث والدردشة، وقالت إن ثلث مستخدمي النسخة الجديدة من Bing يستخدمون الدردشة يوميًا بما يقارب ثلاث محادثات لكل جلسة بحث. وسجلت الشركة أكثر من 45 مليون جلسة دردشة منذ إطلاق النسخة التجريبية الجديدة، وأضافت أن 15٪ من جلسات الدردشة هي لأشخاص يستخدمون Bing لإنشاء محتوى جديد، مما يدل على عدم اقتصار استخدام Bing على البحث فقط.

وكان تقريرٌ آخر قد ذكر أن زيارات محرك Bing زادت بنسبة 15.8% منذ إطلاق إصدار Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي في السابع من فبراير، بينما شهد محرك بحث جوجل انخفاضًا بنسبة 1٪ تقريبًا في الفترة نفسها. وتُسلِط هذه الأرقام الضوء على المكاسب التي حققتها مايكروسوفت من دخولها المبكر في السوق التنافسي للبحث القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تكشف الإحصائيات أيضًا عن فرصة نادرة لشركة مايكروسوفت لتحقيق مكاسب في سوق البحث الذي تزيد قيمته عن 120 مليار دولار، والذي سيطرت عليه جوجل لسنوات بحصة تتجاوز 80٪.