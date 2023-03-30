كيف يمكن أن يساعدك روبوت ChatGPT في تعلم البرمجة؟

فتح روبوت الدردشة (ChatGPT) منذ ظهوره عالمًا من الاحتمالات الجديدة، إذ أدت قدراته على كتابة المحتوى، وكتابة الأكواد البرمجية وتصحيحها، وإجراء محادثات بانسيابية عالية مع البشر إلى دفع الناس للبحث عن طرق لكيفية الاستفادة منه سواء لأغراض العمل أو التعليم أو للأغراض الشخصية.

إذا كنت تريد تعلم البرمجة، ستجد الكثير من الموارد المجانية وغير المكلفة التي يمكنك الاعتماد عليها لتتعلم ما تريد، إذا يوجد العديد من الطرق لتعلم البرمجة، منها: الكتب والبرامج التعليمية، والدورات التدريبية عبر الإنترنت، كما يمكنك تعلمها من مشاهدة مقاطع الفيديو في يوتيوب وتنفيذ المشاريع.

وبما أن روبوت ChatGPT لديه القدرة على كتابة الأكواد البرمجية، واكتشاف الأخطاء الموجودة في الأكواد البرمجية وتصحيحها، فهل يمكن أن يساعدك في تعلم البرمجة؟

نعم؛ يمكن أن يساعدك روبوت (ChatGPT) في تعلم البرمجة من خلال عدة طرق، منها:

1- استخدم ChatGPT كمدرس شخصي:

يمكنك استخدام روبوت ChatGPT كمدرس شخصي أثناء تعلم البرمجة عندما تواجه صعوبة في الفهم، أو تحتاج إلى المزيد من المعلومات حول نقطة معينة، أو تريد طرح سؤال، اطلب منه أن يشرح ما تريده بشكل واضح.

كما يمكنك استخدامه للحصول على شرح أكثر وضوحًا عندما تجد صعوبة في فهم المقالات التي تحتوي على العديد من المصطلحات التقنية أثناء التعلم. ويمكن أن يساعدك ChatGPT إذا بدأت بتعلم تقنية جديدة ولديك أسئلة تتعلق بها، على سبيل المثال: يمكنك أن تسأله “كيف تتعلم هذه التقنية في خطوات سهلة؟”.

2- استخدم ChatGPT كمصدر تعليمي:

أثناء تعلم البرمجة؛ يمكنك الاستفادة من العديد من الموارد المتاحة عبر الإنترنت التي قد يستغرق العثور على المصدر الصحيح فيها بعض الوقت، ولكن يتيح لك ChatGPT الوصول إلى جميع المصادر في صفحة واحدة، ويمكنك أن تطلب منه تلخيص المعلومات الواردة في بعض المصادر لتوفير وقتك.

يمكنك أيضًا الوصول إلى المعلومات التي تحتاجها حول موضوع معين بسهولة وسرعة، إذا طلبت منه البحث عن هذه المعلومات بدقة، كما يمكنك أن تسأله عن توصيات الكتب والدورات التدريبية التي تساعدك أن تطور مهاراتك بسرعة في لغة برمجة معينة.

3- استخدمه كمساعد في تنفيذ المشاريع:

يعد تنفيذ المشاريع إحدى الطرق المهمة لتعلم البرمجة بسرعة، وهنا يمكنك أن تطلب منه أن يقترح عليك أفكار للمشاريع التي يمكنك تنفيذها، وبعد كتابة الأكواد الخاصة بالمشاريع التي ستختارها للتدريب اطلب من ChatGPT أن يتحقق منها، وإذا كان بها أي أخطاء سيكتشفها وسيساعدك في إصلاحها، وهنا أيضًا يمكنك أن تطلب منه أن يشرح سبب الخطأ في الكود حتى تتعلم منه ولا تقع فيه مرة أخرى.

وإذا كنت تتعلم أكثر من لغة برمجة، يمكنك أن تطلب منه تحويل الكود إلى لغة أخرى مما يساعدك في تعلم أكثر من لغة برمجة في الوقت نفسه، إذ يدعم ChatGPT العديد من لغات البرمجة، أبرزها: Java، و Python، و JavaScript، و HTML، و CSS، و C، و ++C، و SQL، و Kotlin، و PHP، وغيرها الكثير.