كيف تستخدم الشركات روبوت ChatGPT لزيادة مبيعاتها؟

أعلنت شركة (OpenAI) خلال الأسبوع الماضي عن دعم روبوت ChatGPT للإضافات (Plugins)، وهي عبارة عن أدوات تُدمج في الروبوت لأداء مجموعة متنوعة من المهام بسلاسة، مثل: الوصول إلى أحدث المعلومات في الإنترنت، أو تقديم توصيات مخصصة للعملاء.

تتيح هذه الإضافات للأفراد والشركات استخدام روبوت الدردشة وفقًا لما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، إذ يمكن تخصيصها لتناسب مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام والصناعات، مثل: التجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والتعليم وغير ذلك من المجالات.

يمكن للأفراد الاستفادة من إضافات ChatGPT للحصول على المساعدة في أداء المهام اليومية، كما يمكن للشركات استخدامها للتعامل مع دعم العملاء بسرعة أكبر، أو تقديم توصيات مخصصة لزيادة المبيعات، أو لأي غرض آخر.

وقد أصبحت Instacart، و Shopify، و Klarna من أوائل الشركات التي تختبر الإضافات في روبوت ChatGPT، لتحسين أدائها وتقديم أفضل تجربة للمستخدم.

تستخدم شركة Instacart المتخصصة في توصيل الطلبات والبقالة الآن أدوات ChatGPT لمساعدة الأشخاص على معرفة ما يحتاجون إليه لإعداد وجبة أو وصفة معينة، وحصر المكونات التي قد تكون موجودة لديهم بالفعل، وإنشاء قائمة تسوق فورية للحصول على المكونات التي يجب طلبها.

وقد أشارت الشركة إلى أنها تعمل على تطوير أدوات أخرى لتقديم إمكانات جديدة، مثل: القدرة على مساعدة الأشخاص في شراء الوصفات أو المكونات المعروضة في التخفيضات أو في المواسم والمناسبات.

كما تعمل الشركة على ميزة أخرى يدعمها ChatGPT، تُسمى (اسأل إنستاكارت) Ask Instacart لمساعدة المتسوقين على التخطيط للوجبات وإنشاء قوائم التسوق.

يمكن للمستخدمين طرح أسئلة على ChatGPT؛ مثل: (لدي دجاج و مكرونة؛ ما هي الوجبة المناسبة للأطفال التي يمكنني إعدادها؛ وماذا أحتاج مع هذه المكونات أيضًا؟) أو (كيف يمكنني عمل كعكة الجزر بسهولة)، سيقدم الروبوت اقترحات للوجبات، ثم ينشيء قائمة بالطلبات التي يمكن طلبها من موقع Instacart بناءً على الردود المقترحة للوجبات.

تستخدم شركة (Klarna) لخدمات الدفع الإلكتروني والتسوق روبوت ChatGPT لتقديم تجربة تسوق مخصصة، إذ يقدم الروبوت توصيات مخصصة ردًا على استفسارات المستخدم، بالإضافة إلى روابط لتسوق تلك المنتجات عبر أداة البحث والمقارنة من Klarna.

يمكن للمستخدم طرح أسئلة على روبوت ChatGPT، مثل: (لدي 150 دولارًا، فما هي السماعات اللاسلكية التي يمكن شراؤها؟) ثم سيحصل على إجابة تضم مجموعة مختارة من السماعات المناسبة للشراء، ومن خلال النقر على منتج معين سينتقل المستخدم إلى صفحة المنتج في أداة البحث والمقارنة في Klarna لمقارنة الأسعار عبر العلامات التجارية المختلفة.

دمجت شركة (Shopify) للتجارة الإلكترونية روبوت (ChatGPT) في تطبيقها (Shop) الذي يقدم للمستخدمين توصيات مخصصة بناء على طلباتهم، إذ يمكنهم التفاعل مباشرة مع الروبوت وتسوق المنتجات بناءً على احتياجاتهم الخاصة.

كما سيعمل مساعد التسوق الجديد في تطبيق (Shop) على تبسيط التسوق داخل التطبيق عن طريق مسح ملايين المنتجات للعثور بسرعة على ما يبحث عنه المشترون أو مساعدتهم على اكتشاف شيء جديد.

