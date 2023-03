كيفية الاشتراك في خدمة ChatGPT Plus

عندما أطلقت شركة OpenAI روبوت الدردشة التفاعلي ChatGPT في نوفمبر الماضي، كان مجاني للجميع. لكن الارتفاع السريع في شعبيته تسبب في بعض الأحيان في فترات انتظار طويلة للمستخدمين، ونتيجة لذلك، أضافت OpenAI خطة اشتراك من شأنها أن تساعد المستخدمين في تجنب الانتظار والوصول المبكر إلى الميزات الجديدة التي تضيفها إلى خدمة ChatGPT .

تُسمى الخدمة المدفوعة من الروبوت (ChatGPT Plus)، وتبلغ قيمة الاشتراك فيها 20 دولارًا تُدفع شهريًا، وعند الاشتراك فيها يمكنك الوصول إلى ChatGPT حتى في أوقات الذروة، وستحصل على استجابة أسرع.

يحصل المشتركون في خدمة ChatGPT Plus أيضًا على أولوية الوصول إلى الميزات والتحسينات الجديدة، مثل: أحدث وأكبر التحديثات التي طرحتها OpenAI وهو GPT-4، المُتاح في الوقت الحالي لمشتركي ChatGPT Plus.

كيفية الاشتراك في ChatGPT Plus:

إذا كنت تتطلع إلى توسيع استخدام ChatGPT وتجربة كل ما يقدمه من ميزات جديدة، فإليك كيفية الاشتراك في خدمة ChatGPT Plus:

1- انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول إلى ChatGPT، وسجّل الدخول إلى حسابك أو أنشئ حساب جديد باستخدام بريدك الإلكتروني، أو عن طريق التسجيل في حسابك في جوجل، أو حسابك في مايكروسوفت.

2- بعد تسجيل الدخول إلى حسابك، ستنتقل تلقائيًا إلى الصفحة الرئيسية للروبوت، حيث يمكنك البدأ بالدردشة وطرح الأسئلة، وستجد في الصفحة نفسها شريط أدوات ظاهر في الجهة اليُسرى من الشاشة يتضمن مجموعة من الخيارات، اختر منها (ترقية إلى Plus) Upgrade to Plus.

3- بعد النقر فوق زر Upgrade to Plus، ستظهر نافذة منبثقة للتحقق مرة أخرى من أنك ترغب في المتابعة. فإذا كنت مستعدًا للاشتراك في الخطة المدفوعة، انقر فوق زر (خطة الترقية) Upgrade plan.

4- بعد تأكيد رغبتك في الاشتراك، ستنتقل إلى صفحة أخرى لإكمال العملية، حيث سيُطلب منك إدخال معلومات الدفع، وبريدك الإلكتروني و(عنوان إرسال الفواتير) billing address وغيرها.

لا يزال بإمكان الجميع استخدام روبوت الدردشة ChatGPT مجانًا، ولكن عيوب الخطة المجانية تتمثل في عدم القدرة على الوصول إلى الروبوت خلال أوقات الذروة، ولن تتمكن من الوصول إلى آخر التحديثات التي أطلقتها شركة OpeanAI مثل: GPT-4.