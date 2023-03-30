شكوى ضد OpenAI لمنعها من إطلاق إصدارات جديدة من GPT-4

طلب (مركز الذكاء الاصطناعي والسياسة الرقمية) من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية منع شركة (أوبن أي آي) OpenAI من إطلاق إصدارات تجارية جديدة من نموذج اللغة الكبير (جي بي تي-4) GPT-4.

وفي الشكوى إلى الوكالة التي أُرسلت اليوم الخميس، ونُشرت على موقع (مركز الذكاء الاصطناعي والسياسة الرقمية)، وصف الأخير (جي بي تي-4) بأنه «متحيز ومخادع وخطر على الخصوصية والسلامة العامة».

وكانت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرًا لها وتدعمها مايكروسوفت، قد كشفت عن الإصدار الرابع من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي مطلع شهر آذار/ مارس الجاري، وقد أثار الإصدار الأحدث حماس المستخدمين لقدراته المتطورة.

وقد أذهل (شات جي بي تي) ChatGPT، روبوت الدردشة القائم على (جي بي تي-4)، الباحثين بقدرته على إنتاج استجابات شبيهة بالبشر لطلبات المستخدمين. وبحلول شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، جذب الروبوت مليون مستخدم نشط شهريًا، وذلك بعد أقل من شهرين من إطلاقه، مما يجعله التطبيق الأسرع نموًا للمستهلكين في التاريخ.

وقال (مركز الذكاء الاصطناعي والسياسة الرقمية) في شكواه إن روبوت الدردشة (شات جي بي تي-4) ChatGPT-4 من (أوبن أي آي) OpenAI أخفق في تلبية معايير لجنة التجارة الفيدرالية المتمثلة في «الشفافية والقابلية للتفسير والعدالة والسلامة من الناحية التجريبية مع تعزيز المساءلة».

وقال (مارك روتنبرج) ، رئيس (مركز الذكاء الاصطناعي والسياسة الرقمية)، والمدافع المخضرم عن الخصوصية، في بيان على الموقع الإلكتروني للمركز: «تتحمل لجنة التجارة الفيدرالية مسؤولية واضحة عن التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة والمخادعة وحظرها. ونعتقد أنه يجب على لجنة التجارة الفيدرالية أن تنظر عن كثب في (أوبن أي آي) و(جي بي تي-4)».

وحثّ المركز لجنة التجارة الفيدرالية على «فتح تحقيق مع (أوبن أي آي)، وإيقاف إطلاق المزيد من الإصدارات التجارية لـ (جي بي تي-4)، وضمان إنشاء حواجز حماية ضرورية لحماية المستهلكين والشركات والسوق التجاري».

يُذكر أن (روتنبرج) كان من الموقِّعين على الرسالة التي دعا فيها (إيلون ماسك) وقادة التقنية الآخرون مختبرات الذكاء الاصطناعي إلى إيقاف تطوير الأنظمة التي يمكنها منافسة الذكاء البشري.

وفي رسالة مفتوحة من (معهد مستقبل الحياة) Future of Life Institute، وقّعها ماسك، والرئيس المشارك لشركة آبل (ستيف ووزنياك)، والمرشح الرئاسي لانتخابات 2020 في الولايات المتحدة (أندرو يانج)، دُعيت مختبرات الذكاء الاصطناعي إلى إيقاف نماذج التدريب الأقوى من (جي بي تي-4).