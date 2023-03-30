أبرز تطبيقات تتبع اللياقة البدنية لمُستخدمي أندرويد

أصبحت تطبيقات تتبع اللياقة البدنية شائعة جدًا بين الأشخاص الذين يهتمون بالصحة واللياقة البدنية، ويتوفر الكثير منها لمُستخدمي هواتف أندرويد لمُساعدتهم في تحسين لياقتهم البدنية وتحقيق أهدافهم. وفي هذا المقال، سنذكر 6 من أبرز تطبيقات تتبع اللياقة البدنية المُتاحة لمُستخدمي هواتف أندرويد:

1- تطبيق Running Distance Tracker:

يتتبع تطبيق Running Distance Tracker المسافات التي تقطعها إذا قررت المشي أو الجري، ويحتوي على العديد من الميزات مثل: قياس المسافة الإجمالية، وقياس متوسط السرعة، والسرعة لكل ميل (أو كيلومتر)، وغيرها من الميزات المفيدة.

يمكنك أيضًا تشغيل موسيقى عبر التطبيق لتحفيزك أثناء المشي أو الجري، ويخبرك التطبيق عندما تسير لمسافة ميل (أو كيلومتر) وما هي سرعتك خلال هذا الميل (أو الكيلومتر).

تطبيق Running Distance Tracker مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق FitNotes:

FitNotes هو تطبيق بسيط لتتبع اللياقة البدنية؛ يمكنك استخدامه لتتبع التمارين المختلفة، مثل: تمارين القوة والتمارين الهوائية والجري وأي تمرين آخر. ويحتوي هذا التطبيق على تقويم مدمج لمساعدتك في إنشاء جدول مخصص للتمارين الرياضية، وسيُرسل لك إشعار لتذكيرك في المهام اليومية التي حددتها.

تطبيق FitNotes مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Google Fit:

Google Fit هو تطبيق لتتبع اللياقة البدنية من جوجل، يمكنك استخدامه في هاتفك والساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS.

يستخدم تطبيق Google Fit أدوات لقياس حركتك، مثل: Heart Points و Move Minutes، حيث تزداد النقاط في Move Minutes كلما حرّكت جسمك بغض النظر عن نوع التمرين الذي تمارسه، بينما ترتفع النقاط التي تسجلها أداة Heart Points كلما ارتفع معدل ضربات قلبك.

يمكن لهذا التطبيق تتبع بعض التمارين المحددة أيضًا مثل: المشي وركوب الدراجات والسباحة، بالإضافة إلى تتبع عدد السعرات الحرارية والوزن ومؤشر كتلة الجسم (BMI) وغيرها. ويُعد مناسب للأشخاص المبتدئين في مجال ممارسة التمارين الرياضية ويبحثون عن تطبيق بسيط لتتبع اللياقة البدنية.

تطبيق Google Fit مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

4- تطبيق Gym Workout Plan & Log Tracker :

يحتوي تطبيق (Gym Workout Plan & Log Tracker) على العديد من الميزات، مثل: إمكانية إنشاء برامج تدريب خاصة، ومؤقت مدمج لحساب وقت التمارين، كما يدعم أكثر من 1300 تمرين لتتمكن من تتبع أدائك عند ممارسة أي منها.

كما يسمح لك بإضافة أهداف معينة وتتبع تقدمك بمرور الوقت، ويوفر مقاطع فيديو يمكنك مشاهدتها لتعرّف كيفية أداء تمرين معين بطريقة صحيحة.

تطبيق Gym Workout Plan & Log Tracker مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Step Counter – Pedometer:

تطبيق (Step Counter – Pedometer) هو تطبيق بسيط لعدّ الخطوات، إذ يتتبع خطواتك يوميًا، ولا يتطلب تسجيل الدخول، ولا يستخدم GPS لتتبع موقعك. ويمكنك تحديد أهداف معينة فيما يتعلق بعدد الخطوات، وسيتابع التطبيق تقدمك ويتأكد من أنك تحقق أهدافك كل يوم.

تطبيق Step Counter – Pedometer مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

6- تطبيق MyFitnessPal:

يتيح لك تطبيق (MyFitnessPal) تتبع النظام الغذائي واللياقة البدنية، إذ يمكنك إدخال بياناتك الشخصية مثل: الوزن والطول والعمر والنشاط البدني لحساب عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها يوميًا. كما يمكنك تعيين أهداف اللياقة البدنية والصحة الخاصة بك؛ مثل: فقدان الوزن أو زيادة الكتلة العضلية أو تحسين اللياقة البدنية.

يتيح هذا التطبيق أيضًا تتبع التمارين الرياضية والأنشطة البدنية المختلفة، ويتميز بخاصية المشاركة والتواصل الاجتماعي، حيث يمكن للمستخدمين مشاركة أهدافهم وإنجازاتهم مع أصدقائهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

تطبيق MyFitnessPal مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.