يعتبر التلوين طريقة ممتازة للأطفال للتعبير عن أنفسهم وتطوير مهاراتهم الحركية، وتعزيز الإبداع لديهم، وكذلك تدريب الدماغ على التركيز، إذ يتطلب التلوين التركيز على مهمة واحدة وهذا يساعد الطفل على تطوير مستويات تركيزه الإجمالية.

بالإضافة إلى ذلك يساعد نشاط بسيط مثل: التلوين الطفل في تعزيز ثقته بنفسه من خلال تشجيعه على إكمال المهمة، لأنه عندما يلون صورة كاملة، سيشعر بالإنجاز وستزيد ثقته في قدرته.

ولكن مع اهتمام أطفالنا اليوم بالأجهزة الإلكترونية، قد يكون من الصعب إبعادهم عن الشاشات وإشراكهم في أنشطة بسيطة مثل التلوين، ولكن يمكنك حل هذه المشكلة من خلال تثبيت تطبيقات التلوين في الأجهزة، وتحديد وقت للتلوين كل يوم.

إليك أبرز تطبيقات التلوين المناسبة للأطفال:

1- تطبيق Coloring Games: Color & Paint:

يضم تطبيق (Coloring Games) العديد من أدوات الرسم والتلوين الممتعة والإبداعية التي تساعد الأطفال من جميع الأعمار على الاستمتاع بإنشاء أعمال فنية.

يقدم هذا التطبيق ستة أوضاع للتلوين، إذ يمكنك تحديد طريقة التلوين المفضلة لكل طفل حسب عمره، وتشمل هذه الأوضاع: (الرسم) Drawing ، و(تلوين الأرقام) Number Paint، و Fun Paint، و Color Fill، و Glow Pen، و Water Art.

يوفر كل من وضعي Fun Paint، و Color Fill صورة لطفلك لتلوينها، ويمكنه الاختيار بين أدوات الرسم الفريدة والألوان، في حين يقدم وضعا (الرسم) Drawing، و Glow Pen لوحة فارغة، ما يتيح لطفلك إنشاء أي شيء من خياله. وإذا كان طفلك يتعلم الأرقام يمكنك اختيار وضع (تلوين الأرقام) Number Paint الذي يتيح له تعلم الأرقام أثناء تلوينها.

بالإضافة إلى ذلك؛ يضم هذا التطبيق عدد من الميزات التي تساعد الآباء على تتبع تقدم أطفالهم في نشاط التلوين، إذ يمكن إنشاء حساب لكل طفل، وتخصيص الإعدادات لجعل نشاط التلوين سهل أو صعب أو أصعب أكثر، وبذلك لن يشعر الطفل بالملل أثناء التلوين.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق Coloring book – games for kids:

صُمم هذا التطبيق ليناسب الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ورياض الأطفال، وقد طورت جميع الأنشطة بمشاركة خبراء في مجال تعليم الأطفال وتشمل عناصر تربوية مثل: تنمية المهارات الحركية الدقيقة والإبداع لدى الطفل.

يقدم هذا التطبيق ما يصل إلى 135 صورة للتلوين، مقسمة على مجموعة متنوعة من الموضوعات: مثل؛ الحيوانات الأليفة، والديناصورات، والمخلوقات البحرية، وأميرات ديزني. كما يضم التطبيق أدوات للتلوين مثل: قلم التحديد، والقلم الرصاص، وفرشاة التلوين، مما يتيح الطفل الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الألوان والأنماط والتصاميم.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق Coloring Games for Kids:

يقدم تطبيق (Coloring Games for Kids) كتاب تلوين رقمي يحتوي على مئات صفحات التلوين الجميلة والألعاب الإبداعية التي تغذي خيال طفلك.

يضم هذا التطبيق أكثر من 550 لعبة للتلوين مقسمة في 14 فئة للاختيار من بينها، مما يساعد الطفل على تعلم الألوان والأشكال بسهولة مع الألعاب الممتعة. كما يضم التطبيق ألعاب تزيين مثل: تزيين الكيك والمنزل ورجل الثلج وهي ألعاب ستعزز إبداع طفلك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

4- تطبيق Color by number:

تطبيق (Color by number) هو عبارة كتاب تلوين رقمي يضم مجموعة متنوعة من الرسومات، والألوان واللوحات للاختيار من بينها، بالإضافة إلى مجموعة من الرسوم المتحركة المذهلة، كما يدعم التطبيق تشغيل موسيقى تساعد الطفل على الاسترخاء أثناء التلوين.

يتميز هذا التطبيق بأنه سهل الاستخدام للغاية، كما أن الرسومات مقسمة في فئات، مثل: الديناصورات والحيوانات ورسومات الطعام والأزياء، بالإضافة إلى ذلك يقدم التطبيق صور جديدة كل أسبوع.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

5- تطبيق Kiddopia:

يضم تطبيق (Kiddopia) أكثر من 1000 نشاط تعليمي قائم على اللعب للأطفال، تجمع الألعاب بشكل مثالي بين اللعب وأنشطة بناء المهارات ومناهج ما قبل المدرسة، مثل: الرياضيات، واللغة، والإبداع، والتعبير عن الذات، والرسم والتلوين.

وقد طورت جميع الأنشطة في هذا التطبيق بمشاركة فريق من الآباء والمعلمين والفنانين لتشجيع الطفل على الإبداع ولجعل التعلم تجربة ممتعة وثرية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.