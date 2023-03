أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة القصص

سواء كنت كاتب قصص محترف أو مبتدئ، أو أنك تكتب بغرض التسلية، فمن المحتمل أنك واجهت مشكلة انقطاع الأفكار ولم تستطع ابتكار أفكار جديدة لقصصك في بعض الأوقات، أو أنك تبحث عن أدوات تساعدك في كتابة القصص بأسلوب جديد، في هذه الحالات يمكنك الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة للمساعدة في هذا المجال، وفي هذا المقال سنتحدث عن أبرز تلك الأدوات:

1- أداة Rytr:

تساعد أداة Rytr في كتابة قصة عن موضوع معين تختاره بنفسك، وعند البدء باستخدامها، سيُطلب منك اختيار اللغة، ثم اختر Story Plot لطلب كتابة قصة خيالية.

بعد ذلك، اكتب فكرة قصتك، وتفاصيل الشخصيات، وأضف تفاصيل الحبكات الفرعية، وكلما أضفت تفاصيل دقيقة أكبر، كانت النتائج أفضل. وخلال دقائق ستكتب أداة Rytr القصة بحسب المعطيات التي أدخلتها، ثم يمكنك التعديل في النص، وطلب إعادة كتابة أجزاء معينة، أو طلب إضافة المزيد من الأحداث إلى القصة.

يمكنك الاستعانة بهذه الأداة أيضًا لكتابة مقالات لمدونتك الخاصة، أو كتابة بريد إلكتروني، أو إعلان تسويقي بهدف نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، أو وصف لمقطع فيديو ترغب في نشره في يوتيوب.

تسمح خطة الاشتراك المجانية بكتابة عشرة آلاف حرف شهريًا. أما خطط الاشتراك المدفوعة تسمح بكتابة مئة ألف حرف مقابل ٩ دولارات شهريًا، أو كتابة عدد لا محدود من الحروف مقابل ٢٩ دولارًا شهريًا.

2- أداة ShortlyAI:

تُستخدم أداة SouthAI بشكل أساسي لإنشاء منشورات للمدونات و كتابة القصص فقط ولا توفر خيارات لكتابة بريد إلكتروني أو منشورات إعلانية وغيرها.

للبدء باستخدام هذه الأداة يجب إنشاء حساب، ثم اختر (I’m writing a story) بعد ذلك، يمكنك إدخال عنوان للقصة وفقرة قصيرة لا تزيد عن 500 حرف توضح فكرة القصة، والشخصيات وبعض تفاصيل الأحداث في قسم Story background، ثم انقر فوق زر Write for me.

ستحصل بعد ذلك على فقرات قصيرة للجزء الأول من القصة، وللاستمرار في الكتابة ستحتاج إلى الضغط فوق زر Write for me مرة أخرى، مع تغيير التفاصيل أو إضافة المزيد منها في قسم Story background. وبعد الانتهاء من كتابة القصة ستحتفظ الأداة بالمسودة، ويمكنك العودة إليها في أي وقت وتحريرها أو نسخها.

يتطلب استخدام أداة SouthAI الاشتراك مقابل 79 دولارًا شهريًا.

3- أداة DeepStory:

DeepStory هي أداة لتوليد النصوص تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتساعد في كتابة القصص والمحتوى الإبداعي، وتتميز بقدرتها على توليد نص دقيق شبيه بالكتابة البشرية.

يمكنك البدء بكتابة قصة جديدة عن طريق النقر فوق زر (New Story) ثم إضافة الفكرة الرئيسية، والشخصيات، وبعض تفاصيل الأحداث، وستكتب الأداة القصة كاملة. لكن إذا كنت مبتدئ في مجال كتابة القصص ولا تمتلك أي فكرة جديدة، يمكنك الاستعانة بالنماذج الجاهزة التي توفرها هذه الأداة عن طريق النقر فوق خيار (New Story From Sample)، ثم اختيار نموذج قصة، والبدء بإجراء تعديلات في العنوان، والشخصيات، والأحداث، بعد ذلك ستكتب الأداة قصة جديدة بحسب التغييرات التي أجريتها في النموذج.

تبدأ أسعار خطط الاشتراك لاستخدام أداة DeepStory من 12 دولارًا شهريًا.

4- أداة NovelAI:

تعمل أداة NovelAI بطريقة مشابه للأدوات الأخرى، حيث تبدأ أنت بكتابة الكلمات أو جمل قصيرة حول فكرة القصة، بعدها ستكتب الأداة القصة كاملة لك، فهي قادرة على توليد حوارات ووصف للمشاهد والأماكن والجوانب الأخرى المتعلقة بالقصة.

توفر هذه الأداة ميزات متعددة أبرزها (Config Preset)، وهي ميزة يمكن من خلالها تحديد طريقة سرد القصة، كما توفر ميزات أخرى، تسمح بضبط مستويات التكرار لكلمات أو جمل معينة في القصة.

تبدأ أسعار خطط الاشتراك في أداة NovelAI من 10 دولارات شهريًا.

الخاتمة:

إن الفائدة الرئيسية لأدوات توليد القصص بالذكاء الاصطناعي هي مساعدة الأشخاص الذين يشعرون أنهم فقدوا الإبداع في كتابة القصص، فإذا كنت تشعر أنك تستمر في العودة إلى الأفكار نفسها، فقد تساعدك هذه الأدوات في ابتكار فكرة جديدة.

ونظرًا إلى أن أدوات كتابة القصص بالذكاء الاصطناعي تأخذ المعلومات من آلاف المصادر المختلفة، فيمكنها ابتكار محتوى فريد ومميز. وإذا لم يعجبك أي نص تنتجه، يمكنك أن تطلب من الأداة إعادة كتابته حتى تحصل على نص مناسب.