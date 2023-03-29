ون بلس تعلن عن طرازها الخاص OnePlus 11 Jupiter Rock … عاجل

أطلقت شركة (ون بلس) OnePlus اليوم الأربعاء طرازًا جديدًا من هاتفها الذكي الأحدث (ون بلس 11) OnePlus 11 مع تصميم مميز.

وكانت الشركة الصينية قد أعلنت عن (ون بلس 11) مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ثم أطلقته في الأسواق العالمي خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

وأتاحت (ون بلس) الهاتف باللونين الأسود والأخضر، والآن يأتي الإصدار الخاص المسمى (ون بلس 11 جوبيتر روك) OnePlus 11 Jupiter Rock بلون شبيه بالكوكب الأكبر في المجموعة الشمسية: المشتري.

وتحتوي كل وحدة من الهاتف على نمط مختلف، طُوِّر باستخدام مادة تسميها الشركة «الصخور الجريزوفولفين الثلاثية الأبعاد» مع بريق ناعم يسطع تحتها حينما يتعرض للضوء.

وقالت الشركة إن البحث والتطوير للغطاء استغرق أكثر من عام، وتمر المواد بتسع عمليات معقدة قبل أن تصبح لوحة خلفية للهاتف الذكي. وأضافت أن الإنتاج معقد للغاية.

وتصف الشركة إحساس اللوحة الجديدة «بأنه بارد وصديق للجلد مثل اليشم (الحجر) الذي ظل تحت مياه الينابيع منذ آلاف السنين». وقد يكون كوكب المشتري كوكبًا غازيًا، لكن التصميم والمواد تعتمدان على صخر الميكروليت.

وفيما عدا التصميم، فإن (ون بلس 11 جوبيتر روك) يقدم المواصفات ذاتها للنسخة القياسية من الهاتف، التي أبرزها الشاشة بقياس 6.7 بوصات وبدقة 3,216×1,440 بكسل، والكاميرا الخلفية الرئيسية التي تبلغ دقتها 50 ميجابكسل. بالإضافة إلى معالج (سنابدراجون 8 الجيل 2) Snapdragon 8 Gen 2، والبطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة.

ويأتي هذا الطراز مع ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 16 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 512 جيجابايت، وله السعر نفسه للطرازين الأسود والأخضر، البالغ نحو 710 دولارات أمريكية.

وقد فتحت الشركة باب طلب هذا الإصدار في الصين، ومن المقرر بدء البيع اعتبارًا من 3 نيسان/ أبريل المقبل.