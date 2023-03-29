نوكيا تكشف عن التصميم الجديد لواجهة المستخدم Pure UI

طوّر فريق التصميم التابع لشركة نوكيا أسلوبًا جديدًا لواجهة المستخدم أُطلق عليه اسم (بيور يو آي) Pure UI، ويبدو أنه سيُستخدم في هواتف نوكيا، ومنتجات الشركة الأخرى.

ويهدف التصميم إلى أن يكون مُتسقًا ومرنًا وذا بعد مستقبلي، وهو يمتاز أيضًا بأن له مظهرًا صافيًا وبسيطًا، وهو الاتجاه السائد في مجال التصميم في الوقت الحالي. وللتصميم عدة مكونات تشمل القوالب والإرشادات التي تحدد المظهر العام.

ويقوم المظهر الجديد على محرف (نوكيا بيور) Nokia Pure، الذي سيُستخدم في أنحاء واجهة المستخدم، التي صُمم لها أيضًا أيقونات جديدة. وهي تستند إلى الخطوط التي يمكن أن يتنوع سمكها لمطابقة متطلبات العرض وقدرات جهاز معين. كما أنها تتضمن رسومًا متحركة سلسة حينما يحتاج أحد المكونات إلى جذب انتباه المستخدم.

وأعدّ فريق نوكيا أيضًا عناصر قياسية يمكن للمصممين استخدامها لبناء شاشات متسقة المظهر بسرعة. ويدعم أسلوب التصميم الجديد كذلك الوضع الداكن من خلال العناصر والأيقونات التي تعدل أنماطها وفقًا لذلك.

يُشار إلى أن هواتف نوكيا، منذ تبنيها نظام التشغيل أندرويد، حافظت على مظهر النظام، ولكن يبدو أن الشركة تتجه إلى تقديم شيء جديد من خلال (بيور يو آي). ومع ذلك، لا معلومات عن موعد حدوث ذلك.

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تجدر الإشارة أيضًا إلى أن (بيور يو آي) لن تكون مخصصة للهواتف فقط، إذ تُظهر الصور من نوكيا أنها ستدعم الويب، والأجهزة القابلة للارتداء، مثل: الساعات الذكية، وغيرها.

ويأتي الكشف عن التصميم الجديد لواجهة المستخدم (بيور يو آي) بعد شهر من إعلان شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا عن تغيير الهوية البصرية لعلامتها التجارية لتعكس توجهاتها وإستراتيجياتها الجديدة.

وبعد أكثر من 60 عامًا على شعار نوكيا السابق، أعلنت نوكيا عن شعار جديد يتضمن 5 أشكال مختلفة تشكل كلمة NOKIA، كما غُيّر اللون الأزرق المميز للشعار السابق إلى مجموعة من الألوان المختلفة.