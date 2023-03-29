كيفية إقران ساعة هواوي Watch Buds مع هواتف أندرويد وآيفون

بدأت شركة هواوي بطرح ساعتها الذكية الفريدة (Huawei Watch Buds) في الأسواق العربية خلال هذا الشهر، وتتميز هذه الساعة أنها ساعة ذكية وسماعات أذن لاسلكية في وحدة واحدة أنيقة، ومزودة بجميع ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية التي تريدها.

تُعتبر هذه الساعة فريدةً من نوعها في سوق الساعات الذكية، إذ إنها أول ساعة ذكية مصممة لتضم سماعات أذن لاسلكية في داخلها، فمن خلال الضغط على الزر الجانبي للساعة سيفتح غطائها وستجد سماعات لاسلكية صغيرة مثبتة مغناطيسيًا في جسم الساعة.

لذلك إذا كنت تريد ساعة ذكية وسماعات أذن في وحدة واحدة أنيقة، فإن ساعة هواوي (Watch Buds) ستكون خيارك الأول، فعند ممارسة التمارين الرياضية سيكون لديك ساعة ذكية لتتبع اللياقة البدنية وسماعات أذن تتيح لك الاستماع إلى ما تريده، وإذا كنت في حاجة للرد على مكالمة، ما عليك سوى إخراج سماعات الأذن من الساعة ووضعها في أذنيك.

بالإضافة إلى التصميم الأنيق والميزات القوية التي تدعمها هذه الساعة، فهي أيضًا تتوافق مع نظامي أندرويد و iOS، ما يعني أنه يمكنك استخدامها مع هاتف آيفون بسهولة.

لذلك سنستعرض اليوم كيفية إقران ساعة هواوي Watch Buds مع أجهزة أندرويد و iOS:

أولًا؛ كيفية تنزيل تطبيق (Huawei Health) في هاتفك:

لإقران ساعة هواوي (Watch Buds) مع هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد، يجب تنزيل تطبيق (Huawei Health) في هاتفك أولًا، ويمكنك تنزيله في هواتف أندرويد من خلال متجر هواوي (AppGallery) أو من خلال المتصفح مباشرة. قد يظهر لك تحذير في هاتفك أن تنزيل التطبيق من خارج متجر جوجل بلاي غير آمن، ولكن لا داعي للقلق لأنك سوف تحمل التطبيق من موقع متجر (AppGallery) الرسمي.

وإذا كان هاتفك يعمل بنظام (iOS) ستجد تطبيق (Huawei Health) متاح في متجر التطبيقات آب ستور، فكل ما عليك فعله هو البحث في المتجر عن التطبيق، ثم ثبتته في هاتفك.

ثانيًا؛ كيفية إقران ساعة Huawei Watch Buds مع هاتفك:

قبل إقران ساعة HUAWEI WATCH Buds بهاتفك، تأكد من تفعيل اتصال البلوتوث (Bluetooth) وخدمة التعرف على الموقع على جهازك.

لإقران الساعة مع هاتفك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (Huawei Health) في هاتفك.

سجل الدخول باستخدام (مُعّرف هواوي) HUAWEI ID، وإذا لم لديك واحد فاختر التسجيل للحصول على (HUAWEI ID).

بمجرد تسجيل الدخول، انقر فوق علامة التبويب (الأجهزة) Devices في الجزء السفلي من الشاشة، ثم انقر فوق الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى لإضافة جهاز جديد، سيظهر لك خياران، هما: (مسح) Scan، و (إضافة) Add.

الخيار الأسهل الذي توصي به هواوي هو (مسح) Scan، الذي يتيح لك مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يظهر في شاشة الساعة باستخدام الهاتف.

للحصول على الرمز، كل ما عليك فعله هو تشغيل الساعة واختيار لغتك المفضلة، ثم امسح رمز الاستجابة السريعة الذي يظهر في شاشة الساعة، وأقبل طلب الاقتران، وبذلك يصبح كلا الجهازين متصلين.

إذا اخترت خيار (إضافة) Add بدلاً من ذلك، سيبدأ الهاتف تلقائيًا بالبحث عن أجهزة هواوي القريبة القابلة للارتداء، وبمجرد ظهور ساعة (Huawei Watch Buds) في الشاشة، انقر عليها لبدء الاقتران.

الآن بعد إقران ساعتك الذكية، يمكنك مزامنة بياناتك، مثل: الخطوات ومعدل ضربات القلب وأنماط النوم والمزيد باستخدام تطبيق HUAWEI Health. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعديل إعدادات ساعتك، مثل: تغيير وجوه الساعة وضبط الإشعارات من التطبيق.