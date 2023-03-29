إنستاجرام تطلق “المجموعات التعاونية” لتبادل المنشورات بين الأصدقاء

أعلنت شركة ميتا المطورة لتطبيق التواصل الاجتماعي إنستاجرام، عن إطلاق “المجموعات التعاونية” Collaborative Collections، وهي ميزة تتيح للمستخدمين حفظ وتنظيم المنشورات بشكلٍ مُشترك مع الأصدقاء في مساحة مخصصة.

وتُعتبر “المجموعات التعاونية” تطويرًا على ميزة المجموعات التي أطلقها إنستاجرام في عام 2017، والتي تتيح للمستخدمين تجميع المنشورات المحفوظة لتسهيل الوصول إليها. وتعمل الميزة الجديدة على توسيع هذه الفكرة عن طريق تمكين المستخدمين من إنشاء المجموعات مع أصدقائهم.

وذكرت الشركة في تصريح لموقع TechCrunch الإلكتروني، أن “المجموعات التعاونية” هي طريقة جديدة للمستخدمين للتواصل مع الأصدقاء ذوي الاهتمامات المشتركة، من خلال إمكانية حفظ المنشورات في مجموعة تعاونية داخل محادثة جماعية أو بشكل رسائل مباشرة فردية. بمعنى آخر، يمكن للمُستخدم مشاركة المنشورات مع صديق أو مجموعة من الأصدقاء، وحفظ تلك المنشورات في مساحة مخصصة.

وقال آدم موسيري، رئيس إنستاجرام، إن المستخدمين يمكنهم الآن إنشاء مجموعة تعاونية وإعطائها اسمًا مخصصًا ومشاركتها مع الأصدقاء الذين يمكنهم بعد ذلك المساهمة بالمحتوى. وأضاف أن الميزة تتيح لأي عضو في المحادثة إضافة أو إزالة المنشورات من المجموعة، كما تقدم العديد من الاستخدامات المحتملة، مثل تخطيط الرحلات، وإنشاء مساحات للاهتمامات المشتركة، أو مشاركة النصائح والأفكار اليومية.

ويأتي تقديم هذه الميزة بعد التحديثات الأخيرة من إنستاجرام، ومن أبرزها ميزة “القنوات” المخصصة لبث الأخبار على الخدمة. وتتيح القنوات لمنشئي المحتوى نشر الرسائل والتحديثات على نحو يتيح لهم التفاعل مباشرة مع المتابعين. وتدعم الميزة النصوص، والصور، والاستطلاعات، والتفاعلات، بالإضافة إلى أشياء أخرى.