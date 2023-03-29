أكثر مشكلات فيسبوك شيوعًا وكيفية إصلاحها

يُعد تطبيق فيسبوك أحد أشهر وأكثر التطبيقات استخدامًا في العالم، إذ يستخدمه ما يقرب من ثلاثة مليارات شخص للتواصل مع الأصدقاء والعائلة ومشاركة المحتوى. ومع ذلك، قد تواجه بعض المشكلات عند استخدام فيسبوك، تتعلق بعدم القدرة على رفع الصور والفيديوهات في بعض الأحيان، ووصول الكثير من الإشعارات، وغيرها. وسنوضح فيما يلي أكثر تلك المشكلات شيوعًا وكيفية إصلاحها:

1- عدم ظهور المحتوى في فيسبوك:

في بعض الأحيان عندما تفتح تطبيق فيسبوك تجد الصفحات فارغة ولا تظهر أي صور، في هذه الحالة يجب التحقق من الاتصال بالإنترنت، عن طريق التأكد من عدم تفعيل وضع الطائرة وأن شبكة الواي فاي مفعّلة في هاتفك.

بعد ذلك، جرّب استخدام تطبيق آخر، وإذا كان يعمل بشكل طبيعي فقد يكون فيسبوك معطل، ويمكنك التحقق من ذلك بالانتقال إلى موقع Downdetector والبحث عن فيسبوك، وسيُظهر لك الموقع أن فيسبوك بوك معطل في هذا الوقت أم لا.

إذا لم يكن مُعطلًا، أغلق التطبيق تمامًا وأعد تشغيله. وإذا لم ينجح ذلك، أعد تشغيل هاتفك، ثم جرب استخدام فيسبوك بوك مرة أخرى.

2- ظهور محتوى لا ترغب في مشاهدته:

تظهر لك في فيسبوك المنشورات الخاصة بالأصدقاء، والصفحات التي تتابعها، والمجموعات التي قد اشتركت بها، بالإضافة إلى المحتوى الإعلاني. وفي بعض الأحيان تجد محتوى لا ترغب في مشاهدته أو أنك لم تعد مهتمًا به، في تلك الحالات، يمكنك الاستعانة بالميزات التي يوفرها فيسبوك لتقليل ظهور المحتوى غير المرغوب، مثل: إلغاء المتابعة دون حذف الشخص من قائمة الأصدقاء، أو إيقاف عرض المنشورات من صفحة معينة لمدة 30 يومًا، أو يمكنك تعزيز ظهور المحتوى المفضل لديك عن طريق إضافة صفحة أو مجموعة إلى قائمة المفضلة.

إليك كيفية القيام بذلك:

انقر فوق الزر الثلاثي النقاط الظاهر بجانب المنشور. مرر إلى الأسفل في قائمة الخيارات التي ستظهر، ثم اختر إما (إضافة إلى المفضلات) Add to Favorites، أو (الإيقاف لمدة 30 يومًا) Snooze for 30 days أو (إلغاء المتابعة) Unfollow.

3- إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك:

قد تواجه مشكلة الاضطرار إلى إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك إذا أردت الوصول إلى حسابك في فيسبوك من هاتف جديد أو حاسوب جديد ولم تتذكر كلمة المرور الخاصة بحسابك.

تحدث هذه المشكلة مع الكثير من الأشخاص لأن فيسبوك يتذكر كلمة المرور الخاصة بك بعد إدخالها لأول مرة، وهذا يسمح بالدخول بسهولة إلى الحساب دون الحاجة إلى كتابة كلمة مرور، ولكن إذا غيرت هاتفك ستجد صعوبة في الدخول إلى حسابك لأنك في الغالب قد نسيت كلمة المرور.

ومع ذلك ستجد أن إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك أمر سهل، ولا يتطلب سوى خطوات بسيطة سنوضحها فيما يلي:

في شاشة تسجيل الدخول، انقر فوق زر (Forgot password) الظاهر أسفل زر تسجيل الدخول. أدخل إما رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني، ثم انقر فوق (Find account). سيصلك رمز خاص عبر الرسائل القصيرة إلى رقم هاتفك، أو البريد الإلكتروني يتيح لك إعادة ضبط كلمة المرور الخاصة بك.

4- عدم القدرة على تحميل الصور أو مقاطع الفيديو في فيسبوك:

إذا لم تتمكن من تحميل الصور ومقاطع الفيديو التي صورتها وترغب في مشاركتها في فيسبوك مع أصدقائك، تأكد من أن هاتفك متصل بالإنترنت، ثم تحقق من نوع الملف الذي ترغب في مشاركته، إذ يدعم فيسبوك العديد من أنواع الملفات ولكن بعض تنسيقات الملفات يرفعها بسرعة أكثر من غيرها، مثل: ملفات JPG وBMP وPNG وGIF وTIFF للصور. وتنسيقات MOV و MP4 لمقاطع الفيديو. وبالنسبة لحجم الملف، تأكد من أن حجم صورك التي ترغب في رفعها أصغر من 15 ميجابايت ومقاطع الفيديو أصغر من 4 جيجابايت ومدتها أقل من 240 دقيقة.

5- وصول الكثير من الإشعارات:

قد تصلك الكثير من الإشعارات من تطبيق فيسبوك، كلما نشر أحد أصدقائك صورة جديدة، أو عند مشاركة منشور جديد في إحدى المجموعات التي انضممت لها، أو عند إضافة أحد الأشخاص تعليق في منشور لك وغيرها. فإذا كانت إشعارات فيسبوك تزعجك يمكنك ضبط الإعدادات الخاصة بها باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (إعدادات) Settings في هاتف أندرويد، ثم اختر (الإشعارات) Notifications. انقر فوق (App settings) ثم اختر Facebook. اضبط إعدادات إشعارات فيسبوك عن طريق إيقاف تشغيل جميع الإشعارات أو إيقاف الإشعارات التي لا تريد تنبيهك بوصولها.

أما إذا كنت تستخدم هاتف آيفون، فانتقل إلى (إعدادات) Settings، ثم اختر (الإشعارات) Notifications. بعد ذلك، اختر Facebook، وأوقف تشغيل خيار (السماح بإرسال الإشعارات) Allow Notifications.

ستجد في أسفل الصفحة خيار (Facebook Notification Settings) انقر فوق وستنتقل مباشرة إلى إعدادات الإشعارات في تطبيق فيسبوك نفسه، ومن هناك يمكنك ضبطها حسب تفضيلاتك.