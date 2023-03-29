أسوس تقدم حواسيب قوية جديدة تدعم منصة Evo Platform

طرحت شركة (أسوس) ASUS مجموعتها الجديدة من أجهزة الحاسوب المحمولة Evo Platform، التي قالت إنها تقدم أفضل أداء ممكن مهما كانت احتياجات المستخدم.

وتتضمن المجموعة عددًا من أجهزة الحاسوب المحمولة التي تلبي معايير محددة بناء على قابلية استخدامها في مواقف متنوعة في العالم الواقعي، ومنها: مواصفات كسرعة المعالج، ومدة عمر البطارية، وتقنيات اتصال واي-فاي، وهي أجهزة: Zenbook 17 Fold OLED، و Zenbook 14 OLED، و Zenbook S 13 Flip OLED.

وقالت (أسوس) إن المجموعة تضمن للمستخدمين الحصول على أفضل إمكانات ASUS مهما كان الطراز الذي يختارونه، ومنها معالج الجيل الثاني عشر من إنتل Intel 12th Gen Core وشريحة الرسومات Intel Iris X Graphics لجعل كافة المهام أسهل سواء كانت البث أو التصفح أو التحرير أو متابعة العمل من المنزل.

أما Intel Wi-Fi 6 فيسمح بسرعات هائلة لنقل الملفات تصل إلى ثلاثة أضعاف اتصال واي-فاي العادي. كما إن تشغيل حواسيب Evo Platform سريع جدًا لتبدأ العمل في أقل من ثانية من فتح الجهاز – وهي استجابة تفوق أي وقت مضى.

ومن المزايا الأخرى لحواسيب Evo Platform من ASUS، شاشة OLED السينمائية التي تستخدم في كل طراز مع أفضل الإمكانات اللونية في فئتها، فهي تعيد عرض الألوان بدقة تحاكي الواقع للصور والمقاطع الاحترافية، وتتيح زمن استجابة فائق السرعة بواقع 0.2 جزء من الثانية ومعدلات تردد تصل إلى 120 هرتز لتكون مثالية للعمل الاحترافي والإبداعي ولكل من يرغب بالاستمتاع بأعلى جودة للألوان ووضوح الحركة.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED: تحوّل كامل في أسلوب العمل

قالت الشركة جهاز Zenbook 17 Fold OLED يمنح المستخدمين «تجربة فريدة» للحاسوب المحمول، فهو يتضمن شاشة لمس OLED قابلة للطي بقياس 17.3 بوصة ويمكن طيها فوريًا ليتحول قياس الجهاز إلى 12.5 بوصة لسهولة الحمل والتنقل.

ويسمح ذلك باستخدام الجهاز بستة أنماط مميزة تجعل منه، بحسب (أسوس)، الحاسوب المحمول الأكثر تنوعًا، فهو يستخدم بالنمط القياسي للحاسوب المحمول إما مع لوحة مفاتيح افتراضية أو متصلة بتقنية البلوتوث، أو يفتح بالكامل كالحاسوب المكتبي، أو الجهاز اللوحي عند الحاجة لمساحة أكبر للشاشة.

وقالت الشركة: «يمثل جهاز Zenbook 17 Fold OLED تعريفًا جديدًا بالكامل لمعنى الحاسوب الفاخر، من لونه الحصري ومواده العالية الجودة إلى المظهر الأنيق الراقي، فهو يقدم كل ما تحتاج إليه في جهاز الحاسوب المحمول، ولهذا لن تقبل بأقل منه بعد الآن».

ووفقًا لـ (أسوس)، يعد Zenbook 17 Fold OLED أول جهاز في مجموعة من الحواسيب المحمولة التي تفتح آفاقًا جديدة من قدرات التصميم، «ما يجعل منه منتجًا ثوريًا سيتجاوز كل توقعاتك».

ASUS Zenbook 14 OLED: شكل جديد للقوة والأناقة

قالت (أسوس) إن Zenbook 14 OLED يتميز بكونه رفيعًا وخفيفًا للغاية بسماكة 16.9 ملم فقط ووزن 1.39 كيلوغرام، إلى جانب تصميمه الذي يجمع بين الأناقة الكلاسيكية والمزايا العصرية في آن واحد.

وقالت الشركة: «بوسعكم الاستمتاع بعرض مرئي فائق الروعة على شاشة OLED HDR NanoEdge بدقة 2.8K التي تتمتع بدقة لونية هائلة معتمدة من PANTONE لعرض 100% DCI-P3 يرتقي إلى روعة الشاشات السينمائية».

وأوضحت (أسوس) أن الأداء الرائع يتحقق بفضل معالج الجيل الثاني عشر Intel Core i7 و Intel Iris Xe graphics وذاكرة للوصول العشوائي بحجم 16 جيجابايت، وذاكرة داخلية من نوع PCIe 4.0 SSD بسعة 1 تيرابايت، إلى جانب بطارية تدوم طويلًا تعمل بقوة 75 واط في الساعة.

ويتضمن التصميم إمكانية تسجيل الدخول بلمسة واحدة مع مستشعر للبصمة على زر التشغيل، ولوحة مفاتيح ASUS ErgoSense مع لوحة الأرقام ASUS NumberPad 2.0.

وتتمتع الشاشة بدقة 2.8K OLED وإمكانية الطيّ بنسبة 180 درجة لسهولة مشاركة المحتوى، بالإضافة إلى معالج قوي وإمكانات غنية للاتصال لتلبية جميع احتياجاتك. وتدعم وصلات USB-C Easy Charge استخدام الجهاز مع مجموعة من الشواحن القياسية 5-20V USB-C عند الحاجة لشحن بطاريته التي تدوم لوقت طويل.

ASUS Zenbook S 13 Flip OLED جهاز أنيق وقوي يتجاوز توقعاتك

قالت أسوس إن جهاز Zenbook S 13 Flip OLED يتميز بوزنه الخفيف وأناقته وقوته ليكون «الرفيق المثالي لمن يعيشون حياة حافلة بالانشغال» فهو يسمح بالدوران الكامل حتى 360 درجة ويتمتع ببطارية تدوم طويلًا وإمكانات رائعة للاتصال.

كما إن مفصل ErgoLift يمنح المستخدمين مزيدًا من الراحة في الطباعة وفي تحسين النشر الحراري إلى جانب تمكين المستخدم من تحويل الحاسوب إلى أشكال متعددة، ومن ذلك: استخدامه مع قلم خاص كما لو كان جهازًا لوحيًا للتصميم. ويعمل الجهاز بمعالج الجيل الثاني عشر Intel Core i7 وذاكرة DDR5 RAM تصل إلى 32 جيجابايت، ليتمتع المستخدم بالأناقة والقوة مهما كانت متطلباته واحتياجاته.