آبل تحدد موعد مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2023

أعلنت شركة آبل اليوم الأربعاء أنها ستستضيف مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين WWDC، الذي سينعقد عبر الإنترنت، في المدة الممتدة من 5 إلى 9 حزيران/ يونيو 2023، مع إمكانية مشاركة المطورين والطلاب بالحضور شخصيًا في تجربة خاصة في Apple Park يوم الافتتاح.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية في بيان أن مؤتمر WWDC23، الذي يمكن لجميع المطورين حضوره بالمجان، سيسلط الضوء على أحدث تطورات برامج أنظمة: (آي أو إس) iOS، و(آيباد أو إس) iPadOS، و(ماك أو إس) macOS، و(ووتش أو إس) watchOS، و(تي في أو إس) tvOS.

وأضافت آبل: «كجزء من التزام آبل المتواصل بمساعدة المطورين على تصميم تطبيقات مبتكرة، ستوفر لهم الفعالية أيضًا فرصة فريدة للتواصل مع مهندسي آبل، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن التقنية والأدوات الجديدة التي يمكن أن تساعدهم على تنفيذ أفكارهم».

وقالت (سوزان بريسكوت)، نائبة رئيس شركة آبل لعلاقات المطورين حول العالم وتسويق المؤسسات والتعليم: «إن مؤتمر WWDC من أحب فترات العام بالنسبة لنا، فهو يحمل فرصة التواصل عبر الإنترنت وشخصيًا مع المطورين الموهوبين حول العالم ممن يجعلون هذا المجتمع فائقًا بتميزه. وسيكون مؤتمر WWDC23 هو الأكبر والأكثر إثارة حتى الآن، ولا يسعنا الانتظار لرؤية الكثيرين منكم سواء عبر الإنترنت أم شخصيًا في هذه الفعالية الخاصة».

وإلى جانب الإعلانات التي تُشارك في الكلمة الافتتاحية وخطاب State of the Union، سيشمل البرنامج عبر الإنترنت لهذا العام جلسات ومختبرات فردية وفرصًا للتعاون مع مهندسي آبل والمطورين الآخرين.

وسيتوفر للمطورين والطلاب أيضًا فرصة حضور يوم خاص في Apple Park في 5 حزيران/ يونيو لمشاهدة الكلمة الافتتاحية وخطاب State of the Union، إلى جانب مجتمع المشاركين عبر الإنترنت العالمي.

ونبهت آبل إلى أن أماكن الحضور الشخصي للفعالية محدودة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل بشأن كيفية التقدم للحضور عبر تطبيق Apple Developer، وموقعه.

وأشارت الشركة إلى أن مؤتمر WWDC23 يمثل أيضًا فرصة لدعم المطورين من الطلاب من خلال تحدي الطلاب للبرمجة بلغة (سويفت) ‏Swift، أحد برامج آبل العديدة التي تسعى إلى الإرتقاء بمستوى المطورين والمتعلمين من الأعمار جميعها ممن يحبون البرمجة.

وبمساعدة تطبيق Swift Playgrounds لحواسيب آيباد اللوحية، وحواسيب ماك الشخصية، الذي يجعل تعلم البرمجة بلغة Swift تفاعليًا وماتعًا، قالت الشركة إنها ترحّب بالطلاب من أنحاء العالم لابتكار مشروع تطبيق على playground في موضوع من اختيارهم.

يُذكر أن باب التقدم لهذا العام‏ مفتوح الآن، ويمكن للطلاب تقديم أعمالهم حتى يوم 19 نيسان/ إبريل المقبل. ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع تحدي الطلاب للبرمجة بلغة ‏Swift‏.