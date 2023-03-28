مايكروسوفت تطلق Security Copilot .. مساعد الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الثلاثاء عن تقديمها جيلًا جديدًا من الذكاء الاصطناعي المتخصص بالأمن السيبراني من خلال إطلاق خدمتها الجديدة للشركات Microsoft Security Copilot، التي تمنح خبراء الأمن الرقمي أداةً جديدةً لاكتشاف والتعامل مع التهديدات بسرعة أكبر وفهم أفضل.

وقالت الشركة إن Security Copilot يجمع ما بين قاعدة البيانات الضخمة من التهديدات التي تسجلها مايكروسوفت مع خبرتها في هذا المجال لتعزيز عمل محترفي الأمن السيبراني بمساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام.

وبنت مايكروسوفت تقنيتها الجديدة اعتمادًا على نموذج GPT-4 المستخدم في روبوت الدردشة الشهير ChatGPT، إلا أنها صممت النموذج الجديد لمساعدة الشركات في تقييم حالتها الأمنية ومساعدتها في الكشف عن التهديدات الجديدة. وقالت مايكروسوفت إن Security Copilot هو أول منتج للأمن السيبراني يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو مطوّر خصيصًا لمساعدة المتخصصين في التحرك بسرعة ضد التهديدات الجديدة.

ويقدم Security Copilot واجهة يمكن للمُستخدمين من خلالها التخاطب مع النظام بلغة طبيعية، إذ يمكن لمحترفي الأمن الرقمي الطلب من النظام تقديم ملخصٍ عن ثغرةٍ معينة، ويمكن تزويده بملفات وروابط ويب لفحصها، أو شيفرات برمجية لتحليلها، أو طلب الحصول على معلوماتٍ من أدواتٍ أمنية أخرى. ويمكن حفظ النتائج ضمن مساحات عمل مشتركة، تتيح للخبراء تحليلها بشكلٍ تعاوني.

تم تصميم Security Copilot للعمل بسلاسة مع فرق الأمن الرقمي، ما يمكّنهم من معرفة ما يحدث في بيئتهم، ومراقبة النشاطات التهديدية، واتخاذ قرارات أكثر ثقة وكفاءة بسرعة أكبر.

وذكرت الشركة أنه ومع تسجيل آلاف الهجمات الأمنية حول العالم في الثانية الواحدة، لم تعد الأدوات المتوفرة حاليًا كافية لإيقاف المهاجمين، وعلى الرغم من زيادة الهجمات بنسبة 67% على مدى السنوات الخمس الماضية، لم تتمكن صناعة الأمن السيبراني من توظيف ما يكفي من المحترفين لمواكبة النمو المتصاعد للتهديدات الأمنية. ومن هنا يأتي دور Security Copilot لتعزيز قدرات فرق الأمن الرقمي من خلال تلخيص وتوضيح التهديدات الأمنية، ما يساعدهم على التمييز بين ضوضاء حركة مرور الويب العادية والنشاطات الخبيثة.