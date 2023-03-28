قدمت شركة سامسونج وضع التصوير الفلكي (Astrophoto) لأول مرة في هواتف سلسلة Galaxy S22 ضمن تطبيق (Expert RAW)، ويتيح لك هذا الوضع ضبط التركيز وتوازن اللون الأبيض ووقت التعرض للضوء من أجل التقاط صور احترافية للسماء والأجرام السماوية ليلاً.

وقد أضافت سامسونج هذه الميزة إلى سلسلة Galaxy S23 مع تحديث واجهة المستخدم One UI 5.1، كما أضافت خيارًا للوصول إلى تطبيق (Expert RAW) من تطبيق الكاميرا مباشرة.

وللبدء باستخدام وضع التصوير الفلكي في سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي إس22 وإس23، تحتاج إلى تطبيق Samsung Expert RAW وحامل الكاميرا الثلاثي القوائم.

1- كيفية تفعيل وضع التصوير الفلكي في هاتف سامسونج جالاكسي:

قبل البدء بتصوير سماء الليل، يجب تنزيل تطبيق Expert RAW من متجر Galaxy، وإذا كنت تستخدم أحد هواتف سامسونج جالاكسي إس 23 اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الكاميرا. مرر بين أوضاع الكاميرا حتى تصل إلى خيار (المزيد) More، ثم انقر فوقه. انقر فوق خيار (Expert RAW)، و ستنتقل تلقائيًا إلى متجر Galaxy لتنزيل تطبيق Expert RAW إذا لم تكن قد نزّلته سابقًا.

بعد تنزيل التطبيق في هاتفك سواء كان أحد هواتف سامسونج إس22 أو إس 23، افتح التطبيق، ثم انقر فوق أيقونة (الإعدادات) settings الظاهرة في الجهة اليُسرى العُلوية. ثم فعّل خيار (special photo options).

2- كيفية استخدام وضع التصوير الفلكي في هواتف سامسونج جالاكسي:

لكي يصبح وضع (التصوير الفلكي) Astrophoto متاحًا، يجب تثبيت هاتفك على الحامل الثلاثي القوائم (Tripod) حتى لا يتحرك. وبعد تثبيته افتح تطبيق Expert RAW، ثم اتبع الخطوات التالية لالتقاط صورة للنجوم في سماء الليل:

1- انقر فوق أيقونة Astrophoto الظاهرة في الجهة اليُمنى العُلوية.

2- ستظهر نافذة منبثقة لضبط الإعدادات الخاصة بوضع Astrophoto عن طريق زيادة المدة في خيار (Duration) لجمع المزيد من الضوء لالتقاط صور أجمل لسماء الليل. والنقر فوق زر (إظهار) Show بجانب خيار (Sky guide) لإظهار أسماء النجوم والمجموعات النجمية الموجودة في السماء أثناء التقاط الصورة.

3- اضغط فوق زر التصوير عندما تكون مستعدًا لالتقاط الصورة.

4- لا تحرك الهاتف حتى ينتهي من تصوير السماء، وإلا ستحصل على صورة ضبابية.

بعد التقاط الصورة، انقر فوق الصورة المصغرة التي ستظهر في الجهة السفلية من الشاشة لمعاينتها، واستخدم Adobe Lightroom لتحريرها. ونظرًا إلى أن هذه الصورة بتنسيق RAW، فهذا يوفر إمكانيات عالية في التحرير، وستتمكن من إجراء تغييرات جوهرية في الصورة وإنتاج أفضل صورة لسماء الليل.