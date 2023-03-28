كيفية استخدام ميزة التعليقات التوضيحية الذكية في آيباد

تحتوي تطبيقات (Pages) من آبل على ميزة تسمى (التعليقات التوضيحية الذكية) Smart Annotation التي تتيح لك إضافة تعليقات وملاحظات في مستند معين باستخدام Apple Pencil أو بإصبعك. وترتبط التعليقات التوضيحية الذكية بالنص الذي أضفتها إليه، وعند حذف النص، يُحذف التعليق التوضيحي أيضًا.

في حال مشاركة المستند الذي يحتوي على تعليقات توضيحية ذكية، يمكن للمستلمين الاطلاع على تلك التعليقات إذا أردت ذلك، ويمكنك أيضًا إخفاء التعليقات التوضيحية وإظهارها في أي وقت في المستند، أو حذفها بشكل دائم.

كيفية إضافة التعليقات التوضيحية الذكية وحذفها

لإنشاء تعليق توضيحي ذكي، افتح مستندًا في تطبيق Pages في آيباد، ثم اتبع الخطوات التالية:

1- اضغط فوق زر القائمة الثلاثي النقاط الظاهر في الجهة اليُمنى العُلوية، ثم اضغط فوق خيار (التعليقات التوضيحية الذكية) Smart Annotation.

2- سيظهر شريط أدوات في الجهة السفلية من الشاشة، انقر فوق أداة التعليقات التوضيحية الذكية الظاهرة في الجهة اليُمنى من الشريط.

3- انقر فوق الأداة نفسها مرة أخرى لضبط سمك الخط، واختيار اللون.

4- ابدأ بتمييز جمل أو كلمات معينة في النص، أو ضع دائرة عليها أو أضف سطرًا أسفلها. ويمكنك القيام بذلك بإصبعك، لكن استخدام Apple Pencil يساعدك في تحديد النصوص وإضافة التعليقات التوضيحية بدقة كبرى.

5- بعد أن تنتهي من إضافة الملاحظات والتعليقات التوضيحية، انقر فوق زر (تم) Done الظاهر في الجهة اليُسرى العُلوية.

6- لحذف تعليق توضيحي فردي، انقر فوقه ثم اختر (حذف) Delete.

7- لحذف كل التعليقات التوضيحية مرة واحدة، انقر فوق الزر الثلاثي النقاط الظاهر في شريط أدوات التعليقات التوضيحية الذكية في الجزء السفلي من الشاشة، ثم انقر فوق خيار (مسح كل التعليقات التوضيحية الذكية) Erase All Smart Annotations.

كيفية إخفاء التعليقات التوضيحية

يمكنك إخفاء جميع التعليقات التوضيحية الذكية التي أضفتها إلى المستند في أي وقت، بالنقر فوق زر (خيارات العرض) View options الظاهر في الجهة اليُسرى العُلوية، ثم اضغط فوق خيار (إخفاء التعليقات التوضيحية الذكية) Hide Smart Annotations.

عند طباعة المستند أو حفظه كملف PDF في آيباد، يمكنك تفعيل خيار (تضمين التعليقات التوضيحية) include Smart Annotations، للحفاظ على التعليقات التوضيحية الذكية ظاهرة في المستند.

إذا أرسلت المستند إلى شخص آخر وفتحه في تطبيق Pages في آيفون أو آيباد، يمكنه تحرير التعليقات التوضيحية سواء كان يستخدم آيفون أو آيباد، ولكن لا يمكن إنشاء تعليقات توضيحية ذكية جيدة في المستند إلا من جهاز آيباد. أما في حاسوب ماك، فستظهر التعليقات التوضيحية الذكية في تطبيق Pages، لكن لا يمكنك تحريرها أو إضافة المزيد.