جوجل تُعلن عن (وضعية القارئ) وميزات أخرى جديدة لمتصفح كروم

قدمت شركة جوجل خلال مؤتمر BETT السنوي لتكنولوجيا التعليم، مجموعة من التحسينات لخدماتها ومُنتجاتها، تشمل مُتصفح كروم ونظام التشغيل (كروم أو إس)، إضافةً إلى كل من خدمة Google Classroom الموجّهة للمدارس، وخدمة Google Workspace السحابية.

وأبرز الإعلانات الجديدة هو التحديث القادم إلى كروم المسمى (وضعية القارئ) Reader Mode، الذي يستهدف الطلاب والأفراد الذين يعانون من صعوبات التعلم المتعلقة باللغة، مثل اضطراب “عسر القراءة”. سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى وضعية القارئ من خلال لوحة جانبية جديدة في متصفح كروم، تعمل على عرض النصوص من صفحات الويب بشكلٍ يُسهّل قراءتها، بعد إزالة الإعلانات والصور ومقاطع الفيديو. تتضمن الميزة إعدادات قابلة للتخصيص تسمح بتغيير أنواع الخطوط وحجم الخط والتباعد بين الأسطر وتغيير لون الخلفية. ستتوفر هذه الميزة في إصدار متصفح كروم رقم 114 ونظام التشغيل ChromeOS 114، المتوقع إطلاقهما بعد عدة أشهر.

كما أعلنت جوجل عن تحديث أداة تسجيل الشاشة Screencast في نظام ChromeOS 112 المتوقع صدوره الشهر القادم، لتوسيع دعم الترجمة إلى لغات جديدة مثل الإسبانية واليابانية والسويدية والإيطالية. وتسمح الأداة التي يستخدمها المحاضرون والطلاب لتسجيل الدروس بتحويل الكلام إلى ملف نصي يُمكن مشاركته عبر خدمة Google Drive.

وقالت جوجل إنها ستطلق مجموعة جديدة من حواسيب (كروم بوك) المحمولة المخصصة لسوق التعليم، من شركات مثل (ديل) و (أيسر) و (أسوس)، تتضمن ميزاتٍ مثل عمر البطارية الطويل ودعم القلم الإلكتروني للكتابة على الشاشة.

كما أعلنت الشركة عن مجموعة من الميزات الجديدة لخدمتي المستندات Docs والعروض التقديمية Slides، إذ سيحصل المعلمون على قوالب جاهزة للمحتوى المنشأ بشكل متكرر يمكن إعادة استخدامها بسهولة.

أخيرًا، سيحصل تطبيق محادثات الفيديو Google Meet على ميزة عرض الترجمة النصية إلى تسجيلات التطبيق. وتعمل جوجل على ميزة رفع اليد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحيث يلتقط التطبيق حركة رفع اليد عبر كاميرا الويب، ليعرض أيقونة رفع اليد في الاجتماع بالنيابة عن المستخدم. وقالت الشركة إن هذه الميزة ستتاح في الأشهر المقبلة.