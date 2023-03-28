جوجل تُطلق أدواتٍ جديدة لمكافحة المعلومات المضلِّلة

كشفت شركة جوجل عن مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين في التحقق من المعلومات والعثور على مصادر موثوقة ضمن محرك بحثها.

وبمناسبة اليوم العالمي للتحقق من المعلومات الذي يصادف الثاني من أبريل القادم، تهدف عملاقة التكنولوجيا إلى تزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة للعثور على المعلومات الموثوقة وتقييمها على الإنترنت.

وأعلنت جوجل عن تحديث ميزة “حول هذه النتيجة” About This Result التي توفر معلومات إضافية لنتائج البحث لإتاحتها قريبًا بجميع اللغات التي يتوفر بها محرك البحث. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة عن طريق النقر فوق النقاط الثلاث بجوار معظم النتائج، مما يساعدهم على معرفة المزيد من المعلومات حول المواقع التي يزورونها.

وستقدم ميزة جديدة تسمى “وجهات النظر” Perspectives للمستخدمين وجهات النظر المتنوعة حول القصص الرئيسية التي يبحث عنها المستخدم، عبر عرض آراء الصحفيين والخبراء، من خلال بطاقات سهلة التصفح تعرض وجهات النظر من مواقع الويب ومنشورات شبكات التواصل الاجتماعي. وستُطلَق هذه الميزة في البداية باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، بهدف توسيع فهم المستخدمين لموضوعات الأخبار.

ستساعد ميزة “حول هذا المؤلف” About This Author، وهي توسعة لميزة “حول هذه النتيجة”، المستخدمين على معرفة المزيد عن كتّاب المحتوى الذين تظهر أسماؤهم ضمن بحث جوجل. وستُطلَق هذه الميزة على مستوى العالم في نتائج البحث باللغة الإنجليزية.