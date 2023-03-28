أهم الميزات الجديدة في إصدار iOS 16.4

بدأت شركة آبل أمس بطرح إصدار iOS 16.4 لمستخدمي هواتف آيفون، يضم هذا الإصدار مجموعة من الميزات الجديدة والتحسينات والتحديثات الأمنية إلى جانب إصلاح بعض الأخطاء.

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون 8 أو أي طراز أحدث؛ يمكنك تثبيت إصدار iOS 16.4 في هاتفك، من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (تحديث نظام التشغيل) Software Update، في حال وصول التحديث الجديد سترى على الأرجح إشعارًا يفيد بأنه جاهز، اضغط على خيار (تنزيل وتثبيت) Download and install.

إليك أهم الميزات الجديدة التي ستجدها في هاتف آيفون بعد تثبيت إصدار iOS 16.4:

1- ميزة العزل الصوتي في المكالمات الهاتفية:

قدمت آبل ميزة العزل الصوتي لأول مرة في نظام iOS 15، ولكنها كانت مقتصرة على مكالمات FaceTime فقط، ولكن الآن مع إصدار iOS 16.4 يمكنك استخدام الميزة في مكالماتك الهاتفية أيضًا.

تركز هذه الميزة على صوتك أثناء المكالمات مع تقليل الأصوات الموجودة في الخلفية المشتتة للانتباه في الوقت نفسه، لذلك عند تفعيلها يمكنك إجراء مكالماتك في أي مكان مزدحم وسيسمعك الشخص الذي تجري معه المكالمة بوضوح دون الحاجة إلى رفع صوتك أو تكرار كلامك.

2- استقبال الإشعارات من تطبيقات الويب:

تتيح هذه الميزة لمستخدمي آيفون تلقي إشعارات من مواقع الويب المُضافة إلى الشاشة الرئيسية، وتعمل الإشعارات الواردة من تطبيقات الويب تمامًا مثل الإشعارات الواردة من التطبيقات الأخرى، حيث تظهر في شاشة القفل وفي مركز الإشعارات وفي ساعة آبل المقترنة بالجهاز.

3- الحصول على رموز تعبيرية جديدة:

بعد تحديث نظام التشغيل في آيفون إلى إصدار iOS 16.4 ستجد 21 رمزًا تعبيريًا جديدًا – تصل إلى 31 إذا ضمنت درجات ألوان مختلفة لكل منها – يمكنك استخدامها في محادثاتك اليومية.

تشمل الرموز التعبيرية الجديدة عدد قليل من الحيوانات، وبعض الآلات الموسيقية، وإشارات الأيدي، وألوان جديدة لرمز القلب، وغيرها.

4- ميزة جديدة في إعدادات Accessibility:

أضافت آبل ميزة جديدة إلى إعدادات (إمكانية الوصول) Accessibility، تُسمى (Dim Flashing Lights)، تهدف إلى مساعدة الذين لديهم حساسية من الأضواء الوامضة، إذ تعمل هذه الميزة الجديدة على خفض إضاءة الشاشة تلقائيًا عند ظهور أضواء وامضة أثناء مشاهدة الفيديو.

كما أصبحت ميزة (التعليق الصوتي) VoiceOver تشمل تطبيق الخرائط والطقس.

5- اكتشاف الصور المكررة في مكتبة الصور في iCloud:

قدمت آبل في نظام iOS 16 ميزة للكشف عن النسخ المكررة من الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا وجمعها في ألبوم يُسمى (ألبوم التكرارات) Duplicates album ما يتيح لك حذفها بسهولة وتوفير مساحة في هاتفك.

ولكن في إصدار iOS 16.4 ستضاف الصور المكررة الموجودة في مكتبة الصور المشتركة في خدمة آيكلاود (iCloud Shared Photo Library) إلى الألبوم أيضًا، حتى تتمكن من توفير مساحة تخزينية في iCloud.

6- تحسينات في تطبيق Apple Podcasts:

يقدم إصدار iOS 16.4 العديد من الميزات الجديدة في تطبيق Apple Podcasts، إذ تتيح لك قائمة القنوات الجديدة في التطبيق الوصول إلى جميع قنوات البث التي تتابعها في مكان واحد، بينما تتيح لك قائمة (Up Next) الوصول الحلقات التي حفظتها في المكتبة، بالإضافة إلى الحلقات المحفوظة من العروض التي لم تشترك فيها، ويمكنك أيضًا حذف الحلقات التي لا تريدها من قائمة الانتظار.

سترى أيضًا معلومات جديدة عند التحقق من البرامج المشترك فيها، مثل: عدد الحلقات التي لم تسمعها بعد لأي بودكاست معين. وإذا كانت سيارتك متوافقة مع CarPlay، فيمكنك الآن الوصول إلى قائمة (Up Next)، وقائمة الحلقات التي شغلتها أخيرًا في سيارتك، بالإضافة إلى التوصيات المقدمة لك في علامة التبويب (Browse).

7- تحسين ميزة اكتشاف الاصطدام:

تُعد ميزة (اكتشاف الاصطدام) Crash Detection إحدى الميزات الرائعة في هواتف آيفون 14، إذ تعمل الميزة على الاتصال بخدمات الطوارئ تلقائيًا إذا تعرض المستخدم لحادث تصادم سيارة شديد ولم يمكنه الوصول إلى الهاتف، كما تنبيه جهات اتصال الطوارئ لديه بالأمر.

صممت الميزة لاكتشاف حوادث التصادم الشديدة، ولكنها كانت تتصل بخدمات الطوارئ تلقائيًا لمجرد تحرّك المستخدم على نحو عنيف يشبه حوادث التصادم مثل: التزلج وركوب قطار الملاهي.

ولكن آبل تقول إنها حسنت هذه الميزة في إصدار iOS 16.4 لتجنب الإنذارات الكاذبة للميزة التي حدثت من قبل.

8- إصلاح بعض المشكلات:

أصلحت آبل في إصدار iOS 16.4 بعض الأخطاء التي كانت موجودة في الإصدار السابق، منها: