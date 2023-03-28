أبرز التطبيقات لنقل الملفات بين أجهزة أندرويد والحاسوب

إذا كنت تستخدم هاتف أو جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد وترغب في نقل الملفات منه إلى حاسوبك بسهولة، فهناك العديد من التطبيقات المتاحة لذلك. وفيما يلي سنذكر 5 من أبرز التطبيقات التي يمكن استخدامها لنقل الملفات بين أجهزة أندرويد والحاسوب:

1- تطبيق AirDroid:

يتيح لك تطبيق (AirDroid) التحكم في هاتفك وجهازك اللوحي من الحاسوب، إذ يسمح لك بإرسال الرسائل النصية والصور والملفات وإجراء المكالمات عبر الحاسوب والمزيد من الوظائف الأخرى بكل سهولة.

بعد تنزيل التطبيق في هاتفك أو الجهاز اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد وفي حاسوبك، يمكنك تشغيله في كليهما وتوصيلهما عبر شبكة الواي فاي. وعند الاتصال، سترى واجهة المستخدم الخاصة بجهاز أندرويد في شاشة الحاسوب، بعد ذلك تستطيع القيام بالعديد من الإجراءات، مثل: نقل الملفات بين الهاتف والحاسوب، وإرسال الرسائل النصية من خلال التطبيق، ويمكنك أيضًا إجراء مكالمات هاتفية، وغيرها.

تطبيق AirDroid مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيقات خدمات التخزين السحابي:

يُعد التخزين السحابي طريقة ممتازة لنقل الملفات بين أجهزة أندرويد والحواسيب، وهناك العديد من خدمات التخزين السحابي للاختيار منها، مثل: Dropbox و(جوجل درايف) Google Drive و OneDrive و Box.com وغيرها، ومعظم هذه الخدمات لها تطبيقات خاصة بها يمكنك تنزيلها في هاتف أندرويد أو الجهاز اللوحي.

وللبدء باستخدام خدمات التخزين السحابي لنقل الملفات من أندرويد إلى الحاسوب ما عليك سوى تحميلها إلى خدمة التخزين السحابي في هاتفك، ثم فتح موقع الخدمة في حاسوبك وتنزيل الملفات.

3- تطبيق Feem v4:

Feem v4 هو تطبيق بسيط لنقل الملفات بين الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي نفسها. مثل: الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب المكتبية والحواسيب المحمولة.

وللبدء باستخدامه، يتعين عليك تنزيله في الأجهزة التي تريد نقل الملفات بينها ثم تشغيله. بعد ذلك، يمكنك نقل ما تريد من وإلى تلك الأجهزة على أن تكون متصلة بشبكة الواي فاي نفسها.

تطبيق Feem v4 مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

4- تطبيق Resilio Sync:

هو تطبيق مصمم لتمكين المستخدمين من مزامنة الملفات والمجلدات بين الأجهزة بسهولة وفعالية، ويعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها خدمات التخزين السحابي، إذ يمكنك تنزيله في كل الأجهزة التي ترغب في نقل الملفات بينها، وبعد رفع ملف إلى التطبيق من أي جهاز، يمكنك الوصول إليه في جهاز آخر.

يتميز هذا التطبيق بواجهة استخدام سهلة وبسيطة، ويدعم العديد من أنظمة التشغيل، مثل: ويندوز و macOS وLinux وأندرويد و iOS.

تطبيق Resilio Sync مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Xender:

يتيح لك تطبيق Xender توصيل هاتفك بجهاز آخر ونقل الملفات المختلفة، مثل: الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية والمستندات وغيرها عبر شبكة الواي فاي. ويعمل مع أجهزة أندرويد وهواتف آيفون، وحواسيب ماك وحواسيب ويندوز.

وللبدء باستخدامه ثبته في جميع الأجهزة التي ترغب في نقل الملفات بينها، ثم شغّله واتبع الإرشادات التي ستظهر لك في الشاشة لتوصيل الأجهزة والبدء بنقل الملفات.

يحتوي هذا التطبيق أيضًا على بعض الميزات الأخرى، مثل: تحويل مقاطع الفيديو إلى مقاطع صوتية، كما يمكنك استخدامه لتنزيل مقاطع فيديو من فيسبوك، وإنستاجرام.

تطبيق Xender مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.