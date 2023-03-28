تتبع اللياقة البدنية هو أحد الأمور المهمة بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يسعون لتحسين صحتهم ولياقتهم البدنية. ومع تطور التكنولوجيا، ظهرت أجهزة متعددة قابلة للارتداء لتتبع اللياقة البدنية ومراقبة المؤشرات الصحية. تتضمن تلك الأجهزة ميزات لتتبع النشاط البدني، وتتبع النوم، وقياس معدل ضربات القلب وغيرها.

وفي هذا المقال، سنذكر 5 من أبرز أجهزة تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية في عام 2023:

1- جهاز Fitbit Charge 5:

اشتهرت Fitbit منذ فترة طويلة بأنها واحدة من العلامات التجارية الرائدة في صناعة أجهزة تتبع اللياقة البدنية، ويُعد جهاز Fitbit Charge 5 أحد أفضل الأجهزة التي أنتجتها هذه الشركة.

يحتوي جهاز Fitbit Charge 5 على ميزات تتبع النوم ومراقبة معدل ضربات القلب وتعقب النشاط البدني واللياقة البدنية. وبفضل مستشعراته الحديثة والدقيقة، يمكنه تحليل نمط النوم ومراقبة تغير معدل ضربات القلب (HRV) ومتابعة النشاط البدني للمُستخدم بدقة عالية.

يأتي هذا الجهاز أيضًا مع GPS مدمج، مما يسمح للمستخدمين بتعقب مساراتهم والمسافات المقطوعة بدقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين استخدام Fitbit Charge 5 للرد على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية عند إقرانه مع الهاتف.

ومن بين الميزات الجديدة في Fitbit Charge 5 ميزة EDA (النشاط الجِلْدي الكَهربي) Electrodermal activity التي تقيس مستويات التوتر والقلق، وتوفر بعض النصائح والتوجيهات للتحكم فيها، وميزة (التخطيط الكهربائي للقلب) Electrocardiography – التي تُعرف اختصارًا باسم ECG – للتحقق من صحة القلب.

يُباع جهاز Fitbit Charge 5 بسعر 149 دولارًا و95 سنتًا.

2- جهاز Oura Ring (الجيل الثالث):

جهاز Oura Ring هو جهاز حلقي يمكن ارتداؤه في أي إصبع وهو مصنوع من التيتانيوم، الذي يتميز بالخفة والمتانة. يتتبع جهاز Oura Ring (الجيل الثالث) التمارين الرياضية وأنماط النوم وغيرها. وهو مجهز بمستشعرات لتتبع مستويات تشبع الأكسجين في الدم وتغير معدل ضربات القلب (HRV) أثناء الليل.

يجمع جهاز Oura Ring (الجيل الثالث) البيانات حول المؤشرات الصحية كاملة لإعطاء المستخدمين توصيات مخصصة حول وقت ممارسة الرياضة أو الراحة، ويمكنك تتبع جميع تلك البيانات في تطبيق Oura App الخاص بالجهاز.

يُباع جهاز Oura Ring بسعر 299 دولارًا.

3- ساعة Apple Watch Series 8:

تتميز ساعة Apple Watch Series 8 بمستشعرات متطورة تقيس الحرارة ومعدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم وغيرها، وتوفر للمستخدم تفاصيل مفيدة تساعد في تتبع حالته الصحية بشكل أفضل وأشمل.

يتتبّع تطبيق النوم نمط نومك ويُظهر الوقت الذي استغرقته في مراحل النوم المختلفة، بالإضافة إلى تحديد الوقت الذي قد تكون استيقظت فيه خلال ساعات النوم.

يمكنك التحقق من معدل نبض قلبك في أي وقت في تطبيق معدل نبض القلب، وستحصل على إشعارات في حال ارتفع معدل نبضه أو انخفض إلى مستوى غير طبيعي.

أما فيما يتعلق بتتبع النشاط البدني، فساعة آبل توفر الكثير من الميزات مثل: إمكانية وضع أهداف معينة خاصة باللياقة البدنية وتتبع مدى التقدم فيها، بالإضافة إلى ميزة الإشعارات لتذكيرك بممارسة التمارين الرياضية وتحقيق أهدافك التي حددتها.

يبدأ سعر ساعة Apple Watch Series 8 من 399 دولارًا.

4- ساعة Garmin Vívomove Trend:

تتميز ساعة Garmin Vívomove Trend بتصميم أنيق، يشبه تصميم الساعات التقليدية، وتحتوي على ميزات متعددة لتتبع اللياقة البدنية ومراقبة مستويات الأكسجين في الدم وتتبع معدل ضربات القلب وتتبع النوم والخطوات، وغيرها العديد من الميزات الأخرى.

يمكنك تتبع مستويات الطاقة في جسمك طوال اليوم باستخدام ساعة Garmin Vívomove Trend، حتى تحدد متى يكون جسمك جاهز لممارسة التمارين الرياضية، ومتى يحتاج إلى الراحة والنوم.

تتبع هذه الساعة معدل ضربات قلبك وتنبهك إذا أصبح مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا، ومن خلال ميزة تتبع النوم ستُظهر لك الساعة في الصباح تفصيل لمراحل نومك، ونصائح حول كيفية تحسين النوم.

عند الخروج والبدء بالمشي تتبع ساعة vívomove Trend الذكية تلقائيًا الخطوات، وتحسب السعرات الحرارية، وإذا بدأت بممارسة تمرين معين يمكنك تحديد الملف الخاص به في الساعة لتبدأ بتتبع تقدمك فيه.

تُباع ساعة Garmin Vívomove Trend بسعر 269 دولارًا و99 سنتًا.

5- جهاز Whoop 4.0:

Whoop 4.0 هو جهاز قابل للارتداء يأتي في شكل سوار بدون شاشة، يتتبع نمط نومك من خلال قياس مقدار النوم التي حصلت عليه مقابل مقدار النوم الذي يحتاجه جسمك، كما يحسب نشاطك البدني والمؤشرات الصحية.

يحسب جهاز Whoop أيضًا ما يسميه (الإجهاد) strain بناءً على عدّة عوامل، منها التمرين، بالإضافة إلى عوامل أخرى تؤثر في صحتنا بشكل عام، مثل: العمل والقلق والسفر وغيرها. ويمنحك درجة من 0 إلى 21، وبحسب نتيجتك، يقدم (مدرب الإجهاد) strain coach توصيات حول المجهود اليومي لمنع الارهاق والتعب.

يُباع جهاز Whoop 4.0 بسعر 239 دولارًا.