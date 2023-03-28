آبل تطلق خدمة التقسيط Apple Pay Later

أعلنت شركة آبل اليوم عن إطلاق خدمة الدفع اللاحق Apple Pay Later في الولايات المتحدة. وتتيح الخدمة للمستخدمين تسديد ثمن مشترياتهم على أربعة أقساط موزعة على ستة أسابيع بدون فوائد أو رسوم. ويمكن للمستخدمين تتبع وإدارة وسداد القروض بسهولة ضمن تطبيق (محفظة آبل) Apple Wallet.

ويمكن للمستخدمين تقديم طلبات للحصول على قروض خدمة Apple Pay Later بمبالغ تتراوح بين 50 و 1000 دولارًا أمريكيًا، ويمكن استخدام هذه القروض للمشتريات عبر الإنترنت وفي التطبيقات على أجهزة آيفون و آيباد.

وذكرت آبل أنها ستبدأ منذ اليوم في دعوة بعض المستخدمين للوصول إلى النسخة التجريبية من الخدمة، مع خطط لتقديمها إلى جميع المستخدمين في الأشهر المقبلة.

وقالت جينيفر بايلي، نائبة رئيس خدمتي Apple Pay و Apple Wallet: “يبحث الكثير من الناس عن خيارات دفع مرنة، ولهذا السبب نحن متحمسون لتوفير خدمة Apple Pay Later لمستخدمينا”. وأضافت: “تم تصميم خدمة Apple Pay Later مع مراعاة السلامة المالية لمستخدمينا، لذا لا توجد رسوم أو فوائد، ويمكن استخدام وإدارة الخدمة ضمن تطبيق Wallet، ما يسهّل على المستخدمين اتخاذ قرارات اقتراض مسؤولة”.

وذكرت آبل أنه يمكن للمستخدمين البدء في استخدام خدمة التقسيط الجديدة من خلال طلب الحصول على قرض ضمن تطبيق Wallet دون التأثير على تقييمهم الائتماني. ويجب على المستخدم إدخال المبلغ الذي يرغب في استدانته والموافقة على شروط الخدمة التي تعمل على التحقق من الوضع المالي للمستخدم للتأكد من أنه في وضعٍ مالي جيد قبل قبول القرض. بعد الموافقة، سيظهر للمستخدم خيار (إدفع لاحقًا) Pay Later عند اختيار Apple Pay كوسيلة للدفع عبر الإنترنت وضمن التطبيقات.

ويمكن للمستخدمين استخدام تطبيق Wallet لرؤية المبلغ الإجمالي المستحق لجميع قروضهم الحالية، بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي المستحق خلال الثلاثين يومًا التالية. يمكنهم أيضًا اختيار عرض جميع المدفوعات القادمة ضمن تقويمٍ داخل تطبيق Wallet لمساعدتهم في تتبع وتخطيط مدفوعاتهم. وقبل استحقاق الدفعة، سيتلقى المستخدمون إشعارات تذكيرٍ عبر التطبيق والبريد الإلكتروني.

وقالت آبل إنها صممت Apple Pay Later على أساس الخصوصية والأمان، إذ تتم المصادقة على المشتريات من خلال بصمة اليد أو الوجه أو رمز المرور، كما أكدت أنها لن تُشارك أو تبيع سجلات المعاملات والقروض مع أطراف ثالثة لأغراض التسويق أو الإعلان.