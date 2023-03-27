Zoom يُطلق ميزات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع OpenAI

أعلنت شركة Zoom Video Communications المطورة لتطبيق محادثات الفيديو الشهير (زووم)، عن توسيع المُساعد الذكي Zoom IQ عبر إضافة مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة بالتعاون مع شركة OpenAI المطورة لتطبيق الدردشة الذكي ChatGPT.

وقالت الشركة إنها حولت Zoom IQ إلى رفيق ذكي يساعد المستخدم في تلخيص سلاسل المحادثات وتنظيم الأفكار وصياغة محتوى الدردشات وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء جداول أعمال الاجتماعات، وغير ذلك.

وأضافت الشركة أنها صممت قدرات Zoom IQ المتقدمة لمساعدة المستخدمين على العمل بشكل أكثر كفاءة. وأشارت إلى أن انضمام المُستخدم متأخرًا إلى الاجتماعات لم يعد يمثّل مشكلة، إذ يمكن لميزة Zoom IQ تلخيص الجزء الذي فات المُستخدم حضوره ما يسمح له بمتابعة النقاش بسهولة. وبمجرد انتهاء الاجتماع، يعمل التطبيق على تلخيص مجرياته آليًا ونشر الملخص ضمن جلسة الدردشة. كما يمكن للتطبيق اقتراح إجراءات معينة بناءً على نتائج الاجتماع، مثل إضافة المواعيد إلى التقويم، أو نقل الملخص إلى ملف جديد.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد Zoom IQ في صياغة الردود على رسائل الدردشة، وإنشاء جداول أعمال الاجتماعات، ومساعدة المُستخدم في كتابة وترتيب الأفكار وتلخيصها بشكلِ قصاصاتٍ تظهر على سبورةٍ افتراضية يمكن عرضها على الفريق والعمل على تعديلها بشكلٍ مُشترك.

وفي حال أراد المُستخدم إرسال بريد إلكتروني إلى أحد الزبائن، يمكن لميزة Zoom IQ مساعدته على كتابة رسالة بريد إلكتروني بناءً على ملخص المحادثات السابقة مع الزبون.

وقالت الشركة إنها تخطط لإطلاق الميزات التي أعلنت عنها اليوم بشكل تجريبي لمجموعة من المستخدمين بدءًا من شهر أبريل القادم، على أن تصل الميزات الجديدة إلى عموم المستخدمين خلال الشهور القليلة القادمة.

Zoom هو تطبيق مؤتمرات فيديو يتيح للمستخدمين التواصل عبر الإنترنت بالصوت والفيديو. أُطلِقَ التطبيق في عام 2013 ليوفر ميزات متنوعة مثل مشاركة الشاشة والدردشة وغرف الاستراحة والاقتراع وتسجيل المحادثات والتخزين السحابي. أصبح Zoom أحد أكثر تطبيقات مؤتمرات الفيديو شيوعًا في العالم، خاصة خلال جائحة كورونا. ويستخدم التطبيق أكثر من 300 مليون مُستخدم يوميًا.