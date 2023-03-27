هواوي تتحدى العقوبات الأمريكية وتطور أدوات محلية لتصميم الشرائح

أفاد تقرير جديد بأن شركة هواوي أعلنت عن تطوير أدوات تصميم الشرائح الإلكترونية الخاصة بها في مسعى منها لتجاوز العقوبات الأمريكية، وجعلها أكثر اكتفاءً ذاتيًا في مجال أشباه الموصلات.

ووفقًا لخطاب حصلت عليه وكالة الأنباء المالية والتجارية الصينية Yicai، قال (إريك شو)، رئيس مجلس الإدارة بالتناوب لهواوي، إن الشركة ابتكرت، بالتعاون مع الشركات المحلية الأخرى، أدوات تصميم الشرائح الإلكترونية اللازمة لصنع أشباه الموصلات بدقة 14 نانومتر وما فوق. وأضاف (شو) أنه سيُتحقّق من هذه الأدوات هذا العام، مما سيسمح باستخدامها.

ويرى مراقبون أنه إن صحت ادعاءات (شو)، فستكون هواوي قد اتخذت خطوة متقدمة لتقليل اعتمادها على التقنية الأمريكية في أشباه الموصلات، خاصةً أن الشركات الأمريكية تهيمن على سوق أدوات تصميم الشرائح.

ولكن في عام 2020، عاقبت واشنطن هواوي بحرمانها من الوصول إلى الأدوات الأمريكية لصناعة الشرائح، مما أدى إلى شلّ قطاع الهواتف الذكية للعملاقة الصينية، بعد أن تمكنت من التفوق على جميع الشركات، ومن ذلك: سامسونج، وآبل.

وجاء في خطاب (شو) أن أدوات التصميم ستكون لشرائح بدقة 14 نانومتر وما فوق. ويشير هذا الرقم إلى حجم كل ترانزستور فردي على الشريحة. وكلما صغر الترانزستورات كان بالإمكان وضع المزيد منها في الشريحة الواحدة. وعادةً، يمكن أن يؤدي تقليل رقم النانومتر إلى شرائح أقوى وأكثر فعالية.

ومع ذلك، فإن شرائح 14 نانومتر متخلفة كثيرًا عما يوضع حاليًا في أحدث تقنيات الهواتف الذكية. فعلى سبيل المثال، يستخدم هاتف (آيفون 14 برو ماكس) من آبل شريحة بدقة 5 نانومتر. ولكن يمكن استخدام شرائح بدقة 14 نانومتر في بعض منتجات الشركة الأخرى.

يُشار إلى أن العقوبات الأمريكية على هواوي اضطرتها إلى إطلاق أحدث إصدار من هواتفها الذكية الرائدة بدون دعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع أنها تعد رائدة العالم في معدات الاتصالات، ومن ذلك: شبكات الجيل الخامس. ولكنها محرومة من الوصول إلى مودمات 5G.

هذا، وتأتي تصريحات (شو) بعد أن قال مؤسس هواوي إن الشركة استبدلت أكثر من 13 ألف قطعة في منتجاتها التي تضررت بسبب العقوبات التجارية الأمريكية، وذلك وفقًا لنص خطاب نشرته جامعة صينية في وقت سابق من شهر آذار/ مارس الجاري.

ووفقًا لنص الخطاب الذي أُلقي في شهر شباط/ فبراير الماضي، والذي نشرته جامعة (شانغهاي جياو تونغ)، قال (رن جنغفي) إن هواوي استبدلت خلال السنوات الثلاث الماضية بدائل صينية محلية بأكثر من 13,000 مكون، وأعادت تصميم 4,000 لوحة للدوائر الكهربائية في منتجاتها. وأضاف أن إنتاج لوحات الدوائر الكهربائية «استقر».