ميزات في نظام ويندوز 11 لزيادة التركيز والإنتاجية وكيفية استخدامها

يوفر نظام التشغيل ويندوز 11 الكثير من الطرق لتقليل عوامل التشتت لتسهيل التركيز في المهام وزيادة الإنتاجية، إذ يمكنك تقليل عدد الأيقونات الظاهرة في شريط المهام، وإيقاف التأثيرات الحركية، وضبط الإشعارات، وغيرها.

إليك أبرز الطرق التي يمكن من خلال استخدام الميزات المتوفرة في ويندوز 11 لزيادة التركيز والإنتاجية أثناء العمل في الحاسوب:

1- إيقاف التأثيرات الحركية:

يساعد إيقاف التأثيرات الحركية في صور الخلفية أثناء العمل في حاسوب ويندوز في زيادة التركيز والإنتاجية، ويمكنك إيقافها باتباع الخطوات التالية:

انقر فوق زر (ابدأ) Start، ثم انتقل إلى (الإعدادات) Settings. اختر (Accessibility)، ثم (Visual effects). ألغِ تفعيل خيار (تأثيرات الحركة) Animation effects. من الصفحة نفسها، ألغِ تفعيل خيار (Always show scrollbars) لإخفاء أشرطة التمرير تلقائيًا في ويندوز. وفعّل خيار (تأثيرات الشفافية) Transparency effects لجعل خلفيات النوافذ أكثر شفافية.

2- تقليل عدد الرموز الظاهرة في شريط المهام:

حدد الرموز التي تريد أن تظهر في شريط المهام لتقليل التشتت وزيادة التركيز باتباع الخطوات التالية:

انقر فوق زر (ابدأ) Start، ثم انتقل إلى (الإعدادات) Settings. انقر فوق خيار (Personalization)، ثم اختر (Taskbar). انقر فوق (عناصر شريط المهام) Taskbar items ثم ألغ تفعيل العناصر التي لا تريد رؤيتها على شريط المهام.

3- تقليل العناصر الظاهرة في قائمة ابدأ:

يمكنك تحديد ما تريد إظهاره في قائمة ابدأ، لتقليل التشتت والعثور على ما تحتاج إليه بسرعة، باتباع الخطوات التالية:

انقر فوق زر (ابدأ) Start، ثم انتقل إلى (الإعدادات) Settings. انقر فوق خيار (Personalization)، ثم اختر (Start). لإظهار التطبيقات التي تستخدمها باستمرار، فعّل خيار (إظهار التطبيقات الأكثر استخدامًا) Show most used apps. لإظهار العناصر التي فتحتها أخيرًا، فعّل خيار (Show recently opened items in Start, Jump Lists, and File Explorer). لتحديد المجلدات التي تريد عرضها في قائمة ابدأ بجوار زر التشغيل، اختر (المجلدات) Folders، ثم فعّل الخيارات الخاصة بالمجلدات التي تريد رؤيتها، وألغ تفعيل الخيارات الخاصة بالمجلدات التي تريد إخفاءها.

4- ضبط إعدادات Focus assist:

يحتوي ويندوز 11 على ميزة Focus assist تساعدك في ضبط الإشعارات لتقليل التشتت أثناء العمل في الحاسوب، ويمكنك تفعيل هذه الميزة وضبطها باتباع الخطوات التالية: