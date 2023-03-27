مايكروسوفت تُطلق الجيل الجديد من تطبيق المحادثات Teams

أعلنت مايكروسوفت اليوم عن إطلاق نسخة تجريبية جديدة من تطبيق المحادثات Microsoft Teams. وقالت الشركة إنها أعادت بناء التطبيق من الصفر ليكون أكثر سرعةً ومرونةً وذكاء، مما يمثل مرحلة جديدة لمنصة الاتصال والتعاون المستخدمة على نطاق واسع.

وذكرت الشركة أنها أخذت ملاحظات المُستخدمين بعين الاعتبار لتجديد التطبيق بالكامل للتركيز على السرعة والأداء والمرونة والذكاء. ويوفر التطبيق الجديد أداءً أسرع بما يصل إلى مرتين ويستخدم ذاكرة أقل بنسبة 50٪ من سابقه. بالإضافة إلى ذلك، عملت مايكروسوفت على تحسين تجربة المستخدم لجعلها أكثر وضوحًا وسهولةً مع دمج الميزات المبتكرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل Copilot for Microsoft Teams، التي أُعلِنَ عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

ويعمل التطبيق الجديد بضعف السرعة مع استخدام نصف موارد النظام، وذلك يتضمن سرعة بدء التطبيق والانضمام إلى الاجتماعات. وأضافت الشركة أنها ركزت على تقديم تجربة استخدام أكثر بساطة لقاعدة مستخدميها المتنوعة والمتنامية. إذ حدّثت الميزات الأساسية لمساعدة المستخدمين على إدارة الإشعارات والبحث عن المعلومات وتنظيم القنوات بسهولة أكبر ونقرات أقل.

وأعادت مايكروسوفت تصميم التطبيق لتقديم تكامل أفضل مع خدمات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تبسيط التعاون من خلال إبقاء المستخدمين على اطلاع بالمناقشات السابقة في الاجتماعات. وتقول الشركة إن هذه ليست سوى بداية لما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدمه في Teams، مع الوعد بالكشف عن المزيد من التطورات المثيرة في المستقبل.

ويمكن لمستخدمي ويندوز من مشتركي خدمة Office365 الحصول على نسخة المُعاينة العامّة عبر متجر تطبيقات ويندوز، بينما سيتوفر التحديث لمستخدمي أجهزة ماك في فترة لاحقة من العام الحالي.

Microsoft Teams هو عبارة عن تطبيق مخصص للشركات، يسمح للمستخدمين بالدردشة والاتصال ومشاركة الملفات والعمل معًا في مشاريع مختلفة. يدعم التطبيق التكامل مع تطبيقات Office 365 مثل Word و Excel و PowerPoint، ويتيح إنشاء الفرق والانضمام إليها بناءً على مواضيع أو أقسام أو مشاريع مختلفة، ويدعم مؤتمرات الفيديو لما يصل إلى 300 مشارك في الاتصال الواحد.