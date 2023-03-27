كيفية استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي في متصفح أوبرا

أعلنت شركة أوبرا قبل بضعة أيام عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة التي تدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في متصفحي الويب التابعين لها: (أوبرا براوزر) Opera Browser و(أوبرا جي إكس) Opera GX. وتشمل الميزات الجديدة (موجهات الذكاء الاصطناعي) AI Prompts، والوصول إلى روبوتي الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT و(شات سونيك) ChatSonic الذكيين من خلال الشريط الجانبي.

وقبل البدء باستخدام هذه الميزات الجديدة يجب تفعيلها في المتصفح، وسنوضح فيما يلي كيفية بذلك:

كيفية تفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي في متصفح أوبرا

يمكنك الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي في متصفح (أوبرا) Opera في حواسيب ويندوز وحواسيب ماك، وكذلك الحواسيب التي تعمل بنظام Linux، وفي متصفح (أوبرا جي إكس) Opera GX في حواسيب ماك وحواسيب ويندوز عن طريق تحديث الإصدار المتوفر لديك من متصفح أوبرا أو تنزيله من الموقع الرسمي.

لا تكون ميزات الذكاء الاصطناعي في متصفح أوبرا مفعّلة تلقائيًا عند تنزيل المتصفح أو تحديثه، ولتفعيلها اتبع الخطوات التالية:

شغّل متصفح أوبرا أو أوبرا جي إكس، ثم انقر فوق أيقونة Easy Setup الظاهرة في الجهة اليُمنى. فعّل خيار AI Prompts (Early Access). انقر فوق زر (إعداد الشريط الجانبي) Sidebar Setup الظاهر بجانب خيار (AI Services in sidebar) لفتح الشريط الجانبي ثم تحقق من كون ChatGPT و ChatSonic مفعّلين افتراضيًا.

كيفية البدء باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي في متصفح أوبرا في عمليات البحث

للبدء باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي في متصفح أوبرا في عمليات البحث، اتبع الخطوات التالية: