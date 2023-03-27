تيك توك تعلن عن منصة جديدة لتأثيرات العلامات التجارية

أعلنت شركة تيك توك اليوم الاثنين عن منتج جديد أطلقت عليه اسم (تأثيرات العلامات التجارية) Branded Effects، وهو يستهدف الشركات التي تُسوِّق لنفسها على منصة مقاطع الفيديو القصيرة التابعة لها.

وأوضحت الشركة الصينية في منشور على مدونتها أن البرنامج سيسمح للعلامات التجارية بالتعاون مع منشئي تأثيرات تيك توك لتصميم تأثيرات مُخصصة، مثل: تأثيرات الواقع المعزز وغيرها من التأثيرات التفاعلية، وذلك بهدف استخدامها في حملاتها عبر الإنترنت وجهودها التسويقية.

ويُعد المنتج الجديد امتدادًا لمنصة التطوير الحالية لتيك توك، المسماة Effect House، التي أُطلقت منذ عام تقريبًا. فمع Effect House، وضعت الشركة الأدوات اللازمة لتطوير تأثيرات الواقع المعزز في أيدي منشئي المحتوى، مما سمح لهم بتوسيع مكتبة تأثيرات الواقع المعزز الحالية في تيك توك، وهي ميزة تنافسية لتطبيقها.

وتتضمن الحزمة أيضًا أشياء أخرى يحتاج إليها منشئو تأثيرات الواقع المعزز، مثل: القوالب، والبرامج التعليمية، والوثائق التي تشرح كيفية إنشاء أنواع معينة من التأثيرات، مثل التقطيع، وقناع الوجه، ومتعقب الرأس، وتمدد الوجه، والوجه الثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى كيفية استخدام أنسجة ومواد وإضاءة وظلال مختلفة، وغير ذلك.

والآن، مع إطلاق التأثيرات ذات العلامات التجارية، يمكن للشركات بدء العمل مع أهم منشئي التأثيرات في تيك توك لإنشاء تأثيرات للعلامات التجارية والحملات عبر الإنترنت التي تتضمن أيضًا ميزات محددة، مثل: الحث على اتخاذ إجراء أو استهداف الجمهور المخصص، بالإضافة إلى أمور أخرى.

ويمكن للعلامات التجارية استخدام (تأثيرات العلامات التجارية) لإشراك المستخدمين بعدد من الطرق، مثل: تقديم طرق لتجربة زينة الوجه فعليًا، أو تغيير لون الشعر، أو جعلهم يرتدون قبعة، أو وضع ملصق أو إطار على الفيديو، أو استخدم حركات الرأس لتوجيه السيارة، وإطلاق الرسوم المتحركة عن طريق مسح الصور، أو النصوص، أو الأشياء في الحياة الواقعية.

وتعتقد الشركة بأن المنتج مناسب لمجموعة من الشركات، ومن ذلك: العلامات التجارية التي تعمل في مجالات، مثل: العناية الشخصية، والجمال، والسلع الاستهلاكية المعبأة، والترفيه، والتجارة بالتجزئة.

وتقول تيك توك إن (تأثيرات العلامات التجارية) تسمح أيضًا للعلامات التجارية بتعزيز محتواها لجمهور أوسع من خلال أشياء، مثل: حلول حركة مرور العلامات التجارية المأجورة، ويمكنها وضع تأثيرها في مواضع متميزة في علامة التبويب (الشائع) Trending الخاصة بلوحة التأثير لزيادة الرؤية.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول تيك توك إن أشكال إعلاناتها جميعها تدعم عرض (تأثيرات العلامات التجارية)، ويمكنها توجيه المشاهدين إلى صفحة التأثيرات في التطبيق، حيث يمكن بعد ذلك تحديد (تأثير العلامة التجارية) بنقرة واحدة.

ويمكن للعلامات التجارية أيضًا التحكم في مقاطع الفيديو الآمنة التي تظهر في صفحة التفاصيل للتأثير لضمان عرض مقاطع الفيديو المناسبة أو الإيجابية فقط حينما يبحث مستخدمو تيك توك عن التأثير على التطبيق لمعرفة كيف يستخدمه الآخرون.

وأشارت تيك توك في منشورها إلى أن مايكروسوفت كانت من بين الشركات التي تستخدم بالفعل التأثيرات للوصول إلى مجتمع تيك توك على الإنترنت.

ويُشار إلى أن توقيت إعلان الشركة عن منتجها الجديد يُعد مثيرًا للاهتمام، نظرًا إلى أن التهديد بفرض حظر محتمل عليها في الولايات المتحدة، دفع المعلنين إلى تطوير خطط طوارئ فيما يتعلق بمكان تحويل جهودهم التسويقية إن لم يعد الوصول إلى تيك توك متاحًا.

وكما ذكرت وكالة رويترز حديثًا، فقد عقدت العلامات التجارية والوكالات اجتماعات طوارئ، ولكن بالنسبة للبعض ممن شهد أداءً قويًا من إعلانات تيك توك الخاصة بهم، فإنه لا توجد خطة للانسحاب حتى الآن.

واستشهد التقرير أيضًا ببيانات من Insider Intelligence تدعي أنه من المتوقع أن تصل عائدات إعلانات تيك توك في الولايات المتحدة إلى 6.83 مليارات دولار هذا العام، بارتفاع من 780 مليون دولار في عام 2020.