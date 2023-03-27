أهم الميزات الجديدة القادمة في تطبيق واتساب 

تقدم خدمة التراسل الفوري واتساب ميزات جديدة باستمرار لتحسين تجربة المستخدم؛ وقد أطلقت خلال الأيام الماضية مجموعة من الميزات الجديدة، منها: ميزات في خاصية الحالة تتيح لك مشاركة الحالات مع الحفاظ على خصوصيتك بسهولة وتحسين التفاعل، وميزات تزيد من قدرة المشرفين على التحكم في المجموعات.

كما أطلقت إصدارًا جديدًا من التطبيق للحواسيب العاملة بنظام التشغيل ويندوز يقدم تحسينات في الأداء وميزات اتصال أفضل؛ إذ يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى 8 أشخاص ومكالمات صوتية مع ما يصل إلى 32 شخصًا،

وبالإضافة إلى ذلك تختبر واتساب مجموعة من الميزات الجديدة التي من المتوقع أن تطرحها خلال الفترة القادمة، وسنستعرض اليوم أهم هذه الميزات:

1- ميزة الرسائل المرئية:

رصد موقع (WABetaInfo) في الإصدار التجريبي الذي يحمل رقم (23.6.0.73) من تطبيق واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع مرئية قصيرة لا تزيد مدتها عن 60 ثانية ثم إرسالها إلى جهات الاتصال، وذلك من خلال الضغط على زر الكاميرا وتسجيل مقاطع الفيديو كما هو الحال في الرسائل الصوتية.

2- اختفاء الرسائل الصوتية تلقائيًا:

تختبر واتساب على ميزة جديدة وهي إمكانية الاستماع إلى الرسائل الصوتية مرة واحدة فقط، ثم تختفي تلقائيًا لحماية الخصوصية على غرار ميزة اختفاء الرسائل تلقائيًا المتاحة في التطبيق، التي تتيح للمستخدم تعيين مؤقت لحذف الرسائل تلقائيًا بعد فترة قصيرة من الوقت سواء كانت نصية أو تحتوي على صور ومقاطع فيديو .

وقد رصد هذه الميزة موقع (WABetaInfo) في الإصدار التجريبي الذي يحمل الرقم (2.23.7.8) من تطبيق واتساب في نظام أندرويد.

3- تعديل الرسائل المرسلة:

تُعتبر ميزة (تعديل الرسائل المرسلة) واحدة من الميزات التي ينتظرها المستخدمون منذ فترة في تطبيق واتساب، كما تقدمها الكثير من تطبيقات التراسل المنافسة منها: تطبيق تيليجرام.

وقد رصد موقع (WABetaInfo) هذه الميزة في الإصدار التجريبي الذي يحمل الرقم (2.23.4.72) من تطبيق واتساب لنظام iOS. ووفقًا للموقع، فإن هذه الميزة ستسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها. وبذلك، ستكون هذه الميزة مفيدة لتعديل أي خطأ في الرسائل، أو إضافة معلومات جديدة إليها قبل أن يراها الطرف الآخر.

4- ميزة النشرات الإخبارية:

تعمل خدمة واتساب أيضًا على تطوير ميزة جديدة للنشرات الإخبارية تُسمى (Newsletter) تتيح للمستخدمين إنشاء قناة لنشر المحتوى لمجموعة كبيرة من الأفراد، على أن يكون التواصل في اتجاه واحد. وبذلك ستكون طريقة جديدة تتيح للمستخدمين الحصول على التحديثات من الأشخاص أو المجموعات.

تشبه هذه الميزة في واتساب ميزة (القنوات) Channels التي أطلقتها شركة ميتا في إنستاجرام في نهاية الشهر الماضي، والتي تعتبر من أشهر ميزات تطبيق تيليجرام المنافس الأول لواتساب.

وقد أشار موقع (WABetaInfo) – الذي اكتشف الميزة في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب الذي يحمل رقم 2.23.5.3 – إلى أن هذه الميزة الجديدة ستسهل عملية نشر المحتوى والأخبار عبر واتساب، وذلك دون وضع حد أقصى لعدد المشتركين في أي قناة (Newsletter).

5- كتم المكالمات من الأرقام غير المعروفة:

تختبر واتساب حاليًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين كتم المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، وقد كشف موقع (WABetaInfo) أن هذه الميزة ستأتي تحت اسم (كتم المتصلين غير المعروفين) Silence unknown callers، وستُعرض في قائمة المكالمات والإشعارات.

6- ميزة جديدة في المجموعات:

تختبر واتساب أيضًا ميزة جديدة أخرى تُسمى (المجموعات المنتهية) Expiring groups تسمح للمستخدمين بتعيين تاريخ محدد لحذف مجموعاتهم تلقائيًا، مما سيسهل عليهم تنظيم المجموعات وحذف تلك المجموعات التي تُنشأ مؤقتًا لأحداث معينة، مثل: تنظيم حفلة بسرعة.

7- ميزة تثبيت الرسائل داخل الدردشات والمجموعات:

رصد موقع (WABetaInfo) في الإصدار التجريبي الذي يحمل الرقم (2.23.3.17) من تطبيق واتساب في نظام أندرويد ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تثبيت الرسائل داخل الدردشات والمجموعات. بفضل هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من تحديد أولويات رسائلهم المهمة وإبقائها في أعلى قائمة الدردشة الخاصة بهم لسهولة الوصول إليها.