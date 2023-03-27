تعتبر القراءة مهارة أساسية يجب أن يتعلمها الطفل باكرًا نظرًا إلى فوائدها التي لا يمكن حصرها، إذ تشير العديد من الدراسات إلى أن الأطفال الصغار في مرحلة ما قبل الدراسة الذين يُقرأ لهم يوميا لديهم مفردات أكبر من الأطفال الذين لم يُقرأ لهم بانتظام.

يفتح حب القراءة الباب لخوض المغامرات، وتعلم أشياء جديدة، ويساعد في بناء مجموعة كاملة من المهارات اللغوية الرئيسية، مثل: تنمية القدرة على الكلام، وإثراء مفردات الطفل ومساعدته على فهم كيف يقرأ ويكتب، بالإضافة إلى ذلك تُحسن القراءة تركيز الطفل وتنمي خياله.

وبما أننا في عصر التكنولوجيا وقد أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في حياة الأطفال، فيمكنك استغلال ذلك وتشجيعهم على القراءة أثناء استخدام الجهاز، وهناك الكثير من تطبيقات القراءة الموجهة للأطفال، التي يمكن أن تساعدهم على تنمية مهارات القراءة لديهم.

إليك أبرز التطبيقات لتنمية مهارات القراءة لدى الأطفال:

1- تطبيق (أقرأ بالعربية) IReadArabic:

يتيح تطبيق (أقرأ بالعربية) IReadArabic لطفلك تعلم اللغة العربية الصحيحة عن طريق الألعاب، ومقاطع الفيديو التعليمية والقصص التعليمية، إذ تبدأ رحلة الطفل في التطبيق من تعلم الحروف الهجائية إلى مستويات القراءة المتقدمة.

طُور هذا التطبيق على أسس علمية تتيح للطفل الاستمتاع بالألعاب التفاعلية التعليمية وتنمية مهاراته حسب مستوى القراءة لديه، إذ يناسب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 18 عامًا.

يضم التطبيق مكتبة ضخمة من الكتب المأخوذة من أكبر دور النشر والمؤلفين في العالم العربي، بالإضافة إلى مكتبة متكاملة من الكتب الصوتية والمقروءة لتحسين قدرة الطفل على الفهم والاستماع.

كما يحتوي التطبيق على اختبارات مرتبطة بنتائج تعلم؛ وذلك لفحص مقدار فهم الطفل واستيعابه لما قرأ، ويدعم ميزة تتيح للطفل تسجيل ما يقرأ بصوت عالٍ لاكتساب مهارة الطلاقة اللغوية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق (كتبي) Kutubee:

يقدم تطبيق (كتبي) Kutubee برنامج قراءة ممتع ومتدرج لتطوير مهارات القراءة لدى الطفل بثلاث لغات مختلفة، وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية من خلال أكثر من 1600 قصة وكتاب، وقد صُنفت الكتب اعتمادًا على نظام (السنوات الابتدائية) PYP ونظام المكتبات.

يناسب هذا التطبيق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 14 عامًا، ويقدم لك تقارير مفصلة عن عدد الكتب والوقت الذي أمضاه الطفل في قراءتها، علاوة على بيانات أخرى مفيدة.

كما يتميز التطبيق بسهولة البحث عن الكتب والقصص بحسب الموضوع أو الفئة العمرية، ويدعم ميزة اقرأ لي للاستماع إلى القصص، كما يدعم ميزة تسجيل القصة بصوت الطفل أو أحد الوالدين.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق

3- تطبيق (مدرسة عصافير) 3asafeer School:

يحتوى تطبيق (مدرسة عصافير) 3asafeer School على قصص رائعة للأطفال متدرّجة حسب عمر الطفل، بالإضافة إلى مقاطع فيديو ممتعة، وتمارين تفاعلية، وألعاب تعليمية ممتعة لتنمية مهارات القراءة لدى الأطفال.

يناسب هذا التطبيق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 18 عامًا، وتركز القصص فيه على تنمية الذكاء العاطفي، وغرس القيم الأخلاقية، وتعلم العلوم التطبيقية والحساب، كما يساعدك على قياس مستوى أداء أطفالك وتوجيههم في الاتجاه الصحيح.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق

4- تطبيق (لمسة) Lamsa:

يضم تطبيق (لمسة) Lamsa أنشطة تفاعلية وألعاب ذهنية وقصص صوتية مصورة وأناشيد ومقاطع فيديو باللغتين العربية، والإنجليزية مبنية على مبادئ تعليمية للطفولة المبكرة تنمي ذكاء الطفل ومهارات التعليم والتفكير المنطقي وحل المشاكل لديه، كما تعزز المهارات العاطفية والاجتماعية لدى الطفل وتساعده في التعامل مع محيطه.

يناسب هذا التطبيق الأطفال من عمر عامين إلى 8 أعوام، ويتميز أنه يضم أنشطة مناسبة لتعلم الطفل بشكل مستقل أو بالتفاعل مع الأبوين، ويقدم تقارير أداء دورية للأهل لمتابعة تقدم الطفل ومعرفة اهتماماته من خلال تحليل سلوكه في استخدام محتويات التطبيق.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق هندواي كتب:

مؤسسة هنداوي هي مؤسسة غير هادفة للربح، تهدف إلى نشر المعرفة والثقافة، وغرس حب القراءة بين المتحدثين باللغة العربية.

يعد تطبيق (هندواي كتب) خيارًا مناسبًا لكل من الطفل والوالدين معًا، إذ يقدم لكل منهما كتب تناسبه، تحتوي مكتبة التطبيق على العديد من الكتب في مختلف المجالات؛ في العلوم والاقتصاد والتاريخ والفلسفة، والأدب والفنون والخيال العلمي، والرياضيات وإدارة الأعمال وغيرها؛ ويقدمها في صورة إلكترونية مجانًا للقارئ العربي حيث تتعاون المؤسسة مع أكبر دور النشر في الوطن العربي.

كما يحتوى التطبيق على قسم كبير لكتب وقصص الأطفال التي يمكنك أن تقرأها لطفلك، أو يقرأها الطفل بنفسه، كما يقدم التطبيق مجموعة كبيرة من الكتب المترجمة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.