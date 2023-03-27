أبرز التطبيقات لإنشاء الفواتير لأصحاب المشاريع الصغيرة

إذا كنت صاحب مشروع صغير، أو تدير شركة صغيرة، فإن إنشاء الفواتير وإدارتها سيكون جزء أساسي من عملك. ولتسهيل أداء هذه المهمة يمكنك الاستعانة بتطبيقات الفوترة، وهي تطبيقات تتيح لك إنشاء الفواتير وإرسالها مباشرة إلى العميل، وتحتوي بعضها على ميزات أخرى تساعدك في متابعة المدفوعات، وغيرها. وفيما يلي سنذكر 5 من أبرز تلك التطبيقات:

1- تطبيق InvoiceTemplate:

InvoiceTemplate هو تطبيق ويب مجاني لإنشاء الفواتير دون تسجيل حساب، وعند فتح التطبيق، سيظهر لك نموذج فاتورة، وفي الجهة اليُسرى توجد قائمة بمجموعة خيارات يمكنك إضافتها إلى الفاتورة حسب رغبتك، مثل: (العملة) currency و(ضريبة القيمة المضافة) VAT، و(رسوم الشحن) shipping charges، و(الخصومات) discounts و(الشروط والأحكام) terms and conditions و(الملاحظات) notes وغيرها.

عند تفعيل أي من الخيارات السابقة، ستضاف إلى النموذج الرئيسي للفاتورة، بعد ذلك يمكنك البدء بتعبئة النموذج عن طريق إضافة اسم العميل وعنوانه واسمك وعنوانك ورقم الفاتورة وتاريخ الإصدار والاستحقاق ورقم الطلب. ثم أضف المنتجات أو الخدمات، بالإضافة إلى الكمية والتكلفة لإصدار التكلفة الإجمالية تلقائيًا.

يحتوي InvoiceTemplate على خمسة قوالب مختلفة للفواتير، يمكنك الاختيار منها إذا لم يناسب القالب الظاهر تلقائيًا في الصفحة الرئيسية. وبعد الانتهاء من إنشاء فاتورة يمكنك طباعتها مباشرة، أو تنزيلها إلى حاسوبك، أو مشاركتها.

2- تطبيق EazyPay.Me:

يعد EazyPay أحد أبسط تطبيقات الويب لإنشاء فاتورة ذات مظهر احترافي، وللبدء باستخدامه سيُطلب منك التسجيل أو تسجيل الدخول باستخدام حسابك في جوجل أو آبل، ثم يمكنك البدء بإنشاء الفاتورة.

بعد التسجيل في التطبيق، انقر فوق زر (إنشاء فاتورة) Creat an invoice، وابدأ بملء المعلومات في الأقسام الأربعة التي ستظهر لك، وهي:

قسم (العناصر) Items لإدراج كل خدمة أو منتج وكميته وقيمته وأي ضرائب مطبقة.

قسم ( العميل) Client، لإضافة التفاصيل الخاصة بالعميل.

قسم (الأخرى) Other، لإضافة تاريخ إصدار الفاتورة وتاريخ الاستحقاق ورقم الفاتورة والعملة التي اخترتها، ويمكنك أيضًا إضافة أي ملاحظات في هذا القسم.

قسم (طرق الدفع) Payment Methods ، لاختيار كيفية تلقي المدفوعات الرقمية، وأحد الخيارات المتاحة هي إضافة تفاصيل حسابك المصرفي لتحويل الأموال إليه مباشرة.

بعد الانتهاء من إدخال جميع المعلومات، يمكنك معاينة الفاتورة، ثم مشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو نسخ رابط خاص لها لمشاركتها في تطبيقات أخرى أو حفظها في شكل ملف PDF.

يسمح تطبيق EazyPay.Me بإنشاء ثلاث فواتير في الحساب المجاني، وإذا أردت استخدامه لإنشاء عدد كبير من الفواتير يمكنك الاشتراك بإحدى خطط الاشتراك المدفوعة.

3- تطبيق Simple Invoice Manager:

يحتوي تطبيق Simple Invoice Manager على ميزات تساعدك في إنشاء فواتير متعددة لفترات طويلة بسهولة عن طريق إعداد نموذج خاص بك يتضمن عناصر أساسية ترغب في إضافتها في أي فاتورة، مثل: شعار لعملك التجاري، واسمك وعنوانك وتوقيعك الرقمي. وعندما تريد إنشاء فاتورة، يجهز التطبيق نموذج يتضمن العناصر الأساسية التي أضفتها سابقًا، ثم يمكن البدء بإضافة عناصر أخرى لإكمال الفاتورة، ثم إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو طباعتها مباشرة من التطبيق.

تطبيق Simple Invoice Manager متاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانُا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Invoicera:

يمكن استخدام تطبيق Invoicera لإنشاء فواتير احترافية بسهولة وسرعة وحفظها في شكل ملفات PDF أو إرسالها مباشرة إلى العميل عبر البريد الإلكتروني. وإذا كان لديك عدد من العملاء الذين تتعامل معهم بانتظام، وأصبحت الفواتير نفسها تتكرر، يمكنك استخدام ميزة أتمتة الفواتير المتكررة للعملاء، بحيث ينشئ التطبيق الفاتورة ويرسلها للعميل في موعدها تلقائيًا.

تطبيق Invoicera متاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانُا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق GSInvoice:

تطبيق GS Invoice هو تطبيق مجاني لإنشاء الفواتير في Google Sheets وإرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى العملاء بسهولة وسرعة.

يحتوي هذا التطبيق على ثلاث أوراق رئيسية: (غير مرسلة) Unsent، و(مرسلة) Sent، و(مدفوع) Paid. بالإضافة إلى أوراق أخرى، إحداها يتضمن قالب تستخدمه لإنشاء فاتورة في التطبيق وستُضاف تلقائيًا إلى الورقة (غير المرسلة) Unsent.

بعد ذلك يمكنك إرسالها بالبريد الإلكتروني مباشرة من GSInvoice دون مغادرة Google Sheet وستنتقل تلقائيًا إلى تبويب (المرسلة) Sent، وبعد استلامك للدفعة ستنتقل الفاتورة تلقائيًا إلى تبويب (مدفوعة) Paid.

تطبيق GSInvoice متاح للتنزيل في الحواسيب فقط.