آبل تطلق تحديث macOS Ventura 13.3 .. عاجل

أعلنت شركة آبل اليوم عن إطلاق التحديث رقم 13.3 لنظام تشغيلها الأخير macOS Ventura، وهو ثالث تحديث رئيسي يصل إلى نظام التشغيل منذ إطلاقه في أكتوبر من العام الماضي، ويجلب معه عددًا من الميزات الجديدة وإصلاحًا لمجموعة من الأخطاء.

ويجلب التحديث لمُحبّي رموز الإيموجي التعبيرية واحدًا وعشرين رمزًا جديدًا تتضمن حيواناتٍ وإشارات الأيدي ومجموعة من العناصر الجديدة إلى تطبيق Emoji Keyboard المتوفر في نظام التشغيل.

وحدّثت آبل تطبيق عرض الصور Photos للتعرف التلقائي على الصور ومقاطع الفيديو المكررة المُشارَكة في خدمة التخزين السحابي iCloud.

كما أضافت الشركة إلى لوحة المفاتيح دعم عدد من اللغات الجديدة، مثل الأوردية والبنجابية ومجموعة من اللغات الأمريكية الأصلية.

وأضاف التحديث ميزةً جديدةً إلى إعدادات قابلية الوصول Accessibility تهدف إلى مساعدة من لديهم حساسية من الأنوار الوامضة، إذ يمكن ضبط الخيار الجديد لتخفيض إضاءة الشاشة تلقائيًا عند ظهور أنوار وامضة أثناء مشاهدة الفيديو.

ودعم التحديث استخدام ميزة VoiceOver لتطبيقي الخرائط والطقس. وهي الميزة التي توفّر وصفًا صوتيًا للعناصر الظاهرة على الشاشة لمُساعدة من يعانون في مشكلات بالنظر على استخدام نظام التشغيل.

وأخيرًا، يحل التحديث عددًا من الأخطاء، مثل مشكلة كانت تؤدي إلى عدم استجابة اللوحة اللمسية لحواسيب ماك بوك المحمولة في بعض الأحيان، ومشكلة كانت تؤدي إلى عدم ظهور إشعار في أجهزة الوالدين لدى إرسال الطفل طلبًا لشراء أحد التطبيقات من جهازه، كما حلّ التحديث مشكلةً كانت تؤدي إلى عدم استجابة خدمة VoiceOver في حالاتٍ معينة.

ويمكن للمستخدمين تحديث أجهزتهم عبر التوجه إلى القائمة الرئيسية في نظام macOS، والضغط على “إعدادات النظام” System Settings، ثم التوجه إلى “تحديث البرنامج” Software Update.