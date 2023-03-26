ميزات في كاميرا هواتف أندرويد تساعدك في التقاط صور أفضل

تعتبر الكاميرات في الهواتف الذكية من الأشياء الأكثر استخدامًا في الحياة اليومية، فهي تتيح لنا التقاط الصور ومقاطع الفيديو وحفظها بسهولة ومشاركتها مع الآخرين عبر الإنترنت. وتمتلك كاميرا هواتف أندرويد الحديثة ميزات متنوعة تسمح بالتقاط صور واضحة وعالية الجودة، وسنذكر فيما يلي أبرز تلك الميزات وكيفية استخدامها للمساعدة في التقاط صور أفضل:

1- الوضع الاحترافي:

يتيح لك تشغيل الوضع الاحترافي (Pro mode) في تطبيق الكاميرا في هواتف أندرويد ضبط مجموعة من إعدادات الكاميرا يدويًا، التي يضبطها الهاتف عادة تلقائيًا. فإذا كنت ترغب في ضبط سرعة الغالق وإعدادات ISO وتوازن اللون الأبيض بنفسك فعّل الوضع الاحترافي باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الكاميرا في هاتفك، ثم انقر فوق زر (المزيد) More.

انقر فوق خيار (Pro) وستظهر الإعدادات الجديدة في الجهة السفلية والعلوية من الشاشة، ويمكنك البدء بضبطها حسب تفضيلاتك.

2- ميزة Auto HDR:

تساعد تقنية (النطاق الديناميكي العالي) HDR في تحسين صورك عن طريق إبراز التفاصيل في الإضاءات الساطعة والمظلمة جدًا، وتوفر صورة طبيعية أكثر.

يُعد معرفة وقت استخدام تقنية HDR أمر مهم لتحقيق أقصى استفادة من كاميرا هواتف أندرويد، فهذه التقنية لن تحتاج إلى استخدامها دائمًا، وإذا لم تكن خبير في التصوير الفوتوغرافي وتعرف الأوقات الأنسب لاستخدامها، يمكنك تفعيل ميزة (Auto HDR) للسماح لهاتفك بتفعيل HDR أو تعطيلها بحسب ما يراه مناسبًا.

ولتفعيل ميزة (Auto HDR) افتح تطبيق الكاميرا، وانقر فوق رمز HDR الذي يظهر في الغالب بجانب زر الفلاش، ثم انقر فوق Auto HDR.

3- وضع Slo-Mo:

لإنشاء مقاطع فيديو سينمائية جميلة يمكنك استخدام وضع (الحركة البطيئة) Slo-Mo، فهو يتيح لك إبراز بعض اللقطات المميزة في الفيديو بالحركة البطيئة للتركيز في تفاصيلها. ولتفعيل هذا الوضع اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الكاميرا وتنقّل بين أوضاع الكاميرا حتى تصل إلى خيار (المزيد) More وانقر فوقه.

انقر فوق خيار Slo-mo. بعد ذلك، ابدأ بتسجيل مقطع فيديو عادي وعند تشغيله سيُعرض بالحركة البطيئة.

4- ميزة 10bit color:

لالتقاط المزيد من تفاصيل الألوان، فعّل ميزة (10bit color) لمنح صورك عمق لوني أكبر ويجعلها أكثر دقة، بالإضافة إلى منحك المزيد من المرونة في مرحلة تعديل الصورة. ولتفعيل هذه الميزة افتح تطبيق الكاميرا وانتقل (الإعدادات) Settings، ثم انقر فوق خيار (10bit color).

5- وضع Portrait:

لالتقاط صور جميلة للأشخاص والحيوانات الأليفة باستخدام كاميرا هاتف أندرويد، وإبراز العنصر الرئيسي في الصورة اختر وضع (Portrait)، إذ يتميز هذا الوضع بتركيز الكاميرا في الشخص أو العنصر الأساسي الموجود في الصورة وجعل خلفية الصورة غير واضحة ومشوشة قليلًا. ولتفعيل هذا الوضع افتح تطبيق الكاميرا ثم انقر فوق خيار Portrait، ثم التقط الصورة كالمعتاد.

6-وضع RAW:

يسمح وضع (RAW) بالتقاط صور بصيغة RAW تتميز بجودة ودقة عالية، ويمكن التعديل عليها بسهولة باستخدام برامج معالجة الصور، حيث يمكنك التحكم في الإضاءة وتباين الألوان والكثير من التفاصيل الأخرى بشكل أفضل من الصور التي تأتي بتنسيق JPEG.