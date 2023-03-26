أبرز التطبيقات لزيادة الإنتاجية أثناء العمل عن بعد

في السنوات الأخيرة، زاد الاعتماد على نموذج العمل عن بُعد بشكل كبير، وهذا يعني زيادة الحاجة إلى التطبيقات التي تساعد في زيادة الإنتاجية وفي الحفاظ على التركيز وإدارة العمل عن بعد بكفاءة.

وهناك العديد من التطبيقات المتاحة التي يمكن استخدامها لتحقيق هذه الأهداف. وفي هذا المقال، سنستعرض 5 من أبرز تلك التطبيقات:

1- تطبيق Notion:

يوفر Notion واجهة سهلة الاستخدام ومنظمة، ويحتوي على مجموعة من الأدوات التي تساعد في زيادة الإنتاجية والتنظيم والتعاون. وباستخدامه يمكنك إنشاء مجموعة واسعة من الصفحات والقوائم والجداول بسهولة، وتدوين الملاحظات وإضافة روابط وصور ومقاطع فيديو، وتنظيم الأفكار.

يمكنك استخدام Notion أيضًا للتعاون مع فريقك، عن طريق دعوة أعضاء فريقك للانضمام إلى صفحات ومشاريع محددة، مما يتيح لهم الوصول إلى المعلومات المشتركة والتعاون معًا بشكل فعال.

تطبيق Notion مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Krisp:

Krisp هو تطبيق لإلغاء الضوضاء يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإلغاء ضوضاء الصوت الخارج من الميكروفون، مما يحسين جودة المكالمات الصوتية ويجعلها أكثر وضوح ونقاء.

تتضمن الميزات الأساسية لتطبيق Krisp التحكم في مستوى الضوضاء المزعجة، وإزالة الضوضاء من المكالمات الصوتية الواردة من الجهات الأخرى. كما يمكن للمستخدمين تعيين الميكروفونات ومكبرات الصوت التي يرغبون في استخدامها مع التطبيق، وإمكانية تخصيص الإعدادات للحصول على أفضل جودة للصوت.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تطبيق Krisp في المكالمات الصوتية العادية ومكالمات الفيديو وفي تطبيقات المراسلة وتطبيقات التعلم عن بعد.

يمكن تنزيل تطبيق Krisp في حواسيب ويندوز وحواسيب ماك عبر الموقع الرسمي.

3- تطبيق LifeAt:

يحتوي تطبيق LifeAt على العديد من مقاطع الفيديو لتشغيلها في الخلفية، والمقاطع الصوتية التي يمكنك الاستماع إليها أثناء العمل عن بعد لزيادة التركيز، بالإضافة إلى يضم أداة لإنشاء قوائم المهام، وغير ذلك الكثير من الأدوات لمساعدتك في زيادة الإنتاجية.

إحدى الميزات الأخرى المتوفرة في هذا التطبيق هي ميزة (الغرفة الافتراضية) virtual room، حيث يمكنك دعوة زملائك أو أصدقائك لحضور جلسة عمل مشتركة، وميزة المؤقت الذي يتيح لك تحديد مدة عملك وفترات الراحة، كما يتابع عدد جلسات العمل التي تكملها لمساعدتك في زيادة الإنتاجية.

تطبيق LifeAt مُتاح للتنزيل في حواسيب ويندوز وحواسيب ماك مجانًا مع امكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Freedom:

يحظر تطبيق Freedom مواقع الويب والتطبيقات التي يمكن أن تشتت الانتباه لمساعدتك في التركيز أثناء أداء مهامك. وبعد تنزيل تطبيق Freedom، يمكنك تعيين مؤقت لفترة معينة من الوقت لحظر التطبيقات و المواقع أو حظرها ليوم كامل لأداء عملك بتركيز. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا التطبيق مقاطع موسيقية وأصوات الطبيعة لتشغيلها في الخلفية لمساعدتك في التركيز أثناء العمل عن بُعد.

Freedom متاح كتطبيق لحواسيب ماك وحواسيب ويندوز ويمكنك تنزيله من الموقع الرسمي. وهو متاح أيضًا لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Moodfit:

إذا كنت تبحث عن تطبيق لمساعدتك في الحفاظ على التوازن بين العمل وجوانب الحياة الأخرى، فإن Moodfit هو خيار مناسب، إذ يساعدك هذا التطبيق في التحكم في مستويات التوتر من خلال توفير تمارين التنفس العميق والاسترخاء يمكنك ممارستها بانتظام، كما يوفر مقالات وكتب عن كيفية تعزيز الصحة النفسية لمساعدتك في إنجاز مهامك بكفاءة، والاستمتاع بجوانب الحياة الأخرى.

تطبيق Moodfit مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.